В Прикамье следствие проверит обстоятельства пожара, где погибли женщина, пес и кот

Posted 18 ноября, 12:42
Published 18 ноября, 12:42
Modified 18 ноября, 12:44
Updated 18 ноября, 12:44
Сотрудники следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми проводят проверку по факту обнаружения тела 57-летней женщины, погибшей во время пожара 17 ноября в одной из квартир на ул. Уральской, 109. Информацию об этом сообщили Properm.ru в краевом СУ СК.
По предварительным данным, пожар в на третьем этаже в пятиэтажном многоквартирном доме произошел по причине неосторожного обращения с огнем. Также следствие Нытвенского межрайонного СО СУ СК проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела 64-летней женщины. Инцидент произошел вечером 17 ноября в квартире дома на ул. Комсомольской в Оханске, предварительной причиной горения стало неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам проверок примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что на пожаре на ул. Уральской вместе с пермячкой погибли кот и пес. Пострадал мужчина, его передали медикам с сильным ожогом. Пожарные спасли еще 11 человек.