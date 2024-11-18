В Прикамье следствие проверит обстоятельства пожара, где погибли женщина, пес и кот

По предварительным данным, пожар в на третьем этаже в пятиэтажном многоквартирном доме произошел по причине неосторожного обращения с огнем. Также следствие Нытвенского межрайонного СО СУ СК проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела 64-летней женщины. Инцидент произошел вечером 17 ноября в квартире дома на ул. Комсомольской в Оханске, предварительной причиной горения стало неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам проверок примут процессуальное решение.