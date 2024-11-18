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Posted 18 ноября, 12:42

Published 18 ноября, 12:42

Modified 18 ноября, 12:44

Updated 18 ноября, 12:44

Следствие проверят обстоятельства 2 пожаров, произошедших в Прикамье 17 ноября

В Прикамье следствие проверит обстоятельства пожара, где погибли женщина, пес и кот

18 ноября 2024, 12:42
Фото: 1MI.

Следствие проверят обстоятельства 2 пожаров, произошедших в Прикамье 17 ноября

По итогам процессуальных проверок примут решение.

Сотрудники следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми проводят проверку по факту обнаружения тела 57-летней женщины, погибшей во время пожара 17 ноября в одной из квартир на ул. Уральской, 109. Информацию об этом сообщили Properm.ru в краевом СУ СК.

По предварительным данным, пожар в на третьем этаже в пятиэтажном многоквартирном доме произошел по причине неосторожного обращения с огнем. Также следствие Нытвенского межрайонного СО СУ СК проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела 64-летней женщины. Инцидент произошел вечером 17 ноября в квартире дома на ул. Комсомольской в Оханске, предварительной причиной горения стало неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам проверок примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на пожаре на ул. Уральской вместе с пермячкой погибли кот и пес. Пострадал мужчина, его передали медикам с сильным ожогом. Пожарные спасли еще 11 человек.

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