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Posted 18 ноября, 13:30

Published 18 ноября, 13:30

Modified 18 ноября, 14:45

Updated 18 ноября, 14:45

Вкусная выгода: СБП и «Магнит» запустили совместную акцию с двумя кешбэками

Вкусная выгода: СБП и «Магнит» запустили совместную акцию с двумя кешбэками

18 ноября 2024, 13:30
Фото: Пресс-служба розничной сети «Магнит.
Реклама. АО «НСПК» ИНН 7706812159. erid: LjN8K7jkZ
Когда за окном темно и холодно, очень хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. По статистике россияне ходят в магазин за продуктами по 16 раз в месяц, оставляя на кассе около трех тысяч рублей. Мы знаем, как закупаться выгодно, подробнее — в материале.

Чем порадовать себя в ноябре

Последний месяц осени — время, когда стремительно холодает, а солнце слишком быстро садится за горизонт. Как следствие организму требуется больше витаминов, чтобы поддерживать здоровое состояние волос и кожи и улучшать иммунитет. Подобрать правильный набор продуктов — тяжелое испытание. Особенно когда нестерпимо хочется съесть что-то вкусное, при этом не потерять форму — все-таки впереди Новый год.

Диетологи считают, что в ноябре лучше покупать сезонные продукты. Капуста и тыква, яблоки и ягоды, картофель помогут получить необходимые витамины. А вот от сахара, консервов и жирного мяса лучше отказаться, чтобы не нарушать целостность микрофлоры организма. Вычеркивать из рациона мясо все же не стоит — лучше покупать телятину или индейку. Квашеная капуста и кисломолочные продукты помогут поддержать иммунитет и похудеть.

Корзина с правильным питанием стоит ничуть не меньше корзины с чипсами и газировкой, но теперь можно не беспокоиться о тратах на кассе. Система быстрых платежей (СБП) запустила акцию в магазинах сети «Магнит». Пермяки могут вернуть сразу два кешбэка за покупки: 5% рублями от суммы покупки на банковский счет любого банка и 3% бонусами на карту «Магнит плюс».

Чтобы воспользоваться выгодным предложением, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Зарегистрироваться в двух программах лояльности: «Привет!» на сайте vamprivet.ru и «Магнит Плюс» в приложении «Магнит: акции и доставка»;
  2. Набрать продукты на сумму чека от 500 рублей;
  3. Перед оплатой отсканировать на кассе самообслуживания или показать продавцу в кассовой зоне карту «Магнит Плюс» из мобильного приложения розничной сети;
  4. Оплатить покупку через СБП удобным для себя способом:
  • Отсканировав QR-код СБП с экрана кассы самообслуживания или с платежной NFC-таблички. Узнать ее можно по логотипу Системы быстрых платежей;
Фото: пресс-служба НСПК
  • На этой же табличке есть NFC-метка. К которой можно прислонить телефон со включенной NFC-функцией и также оплатить покупку.
  • По кнопке «Оплатить СБП» из приложения «Магнит: акции и доставка»; Перед покупкой лучше заранее привязать банковский счет для оплаты в разделе «Профиль» — «Оплата через СБП» в мобильном приложении Магнит.

«Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, которые все чаще выбирают сервис для оплаты покупок, особенно в категории продуктов питания. Именно поэтому мы уже второй год проводим акции в магазинах „Магнит“, а покупатели могут быстро, удобно и, самое главное, выгодно расплачиваться за покупки с помощью СБП», — рассказывает директор по развитию клиентских сервисов НСПК Елена Лазарева.

Выгодно оплачивать покупки в «Магнит» можно до 30 ноября текущего года включительно.

Вкусный и полезный рецепт для семейного ужина

Мы решили проверить, как действует акция и насколько выгодными будут покупки, и приготовили одно из самых простых и замысловатых блюд на всю семью — картофельное рагу. Для начала поделимся рецептом: картофель, морковь, лук нужно вымыть, почистить и нарезать кубиками. Положить в кастрюлю, добавив томатную пасту, соль и половину стакана воды. После перемешиваем и тушим на медленном огне 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавляем порубленный чеснок и зелень.

На семейный ужин мы покупали по 1 килограмму каждого продукта — не съедим сейчас, пригодится для следующих кулинарных шедевров, собрали в корзину товары для дома. Общая сумма чека составила 700 рублей. Решили оплачивать покупку на кассе самообслуживания. Отсканировали карту «Магнит плюс» из приложения магазина, а затем выбрали способ оплаты через СБП и отсканировали QR-код камерой мобильного телефона.

Процесс оплаты прошел довольно быстро. И что очень удобно, не нужно носить собой кошелек или наличку, достаточно лишь иметь под рукой телефон. Кешбэк 5% рублями моментально вернулся на банковский счет и 3% бонусами вскоре также «упали» на карту Магнит. За весь период акции каждый участник может получить до 300 рублей на банковский счет и до 300 бонусов на карту «Магнит Плюс», где 1 бонус приравнивается к 1 рублю.

Предложения действует в магазинах любых форматов сети «Магнит», в том числе в «Магнит Аптеке» и «Магнит Косметик». Полные правила акции доступны на сайтах vamprivet.ru.

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