Вкусная выгода: СБП и «Магнит» запустили совместную акцию с двумя кешбэками

Posted 18 ноября, 13:30
Published 18 ноября, 13:30
Modified 18 ноября, 14:45
Updated 18 ноября, 14:45
Чем порадовать себя в ноябре
Последний месяц осени — время, когда стремительно холодает, а солнце слишком быстро садится за горизонт. Как следствие организму требуется больше витаминов, чтобы поддерживать здоровое состояние волос и кожи и улучшать иммунитет. Подобрать правильный набор продуктов — тяжелое испытание. Особенно когда нестерпимо хочется съесть что-то вкусное, при этом не потерять форму — все-таки впереди Новый год.
Диетологи считают, что в ноябре лучше покупать сезонные продукты. Капуста и тыква, яблоки и ягоды, картофель помогут получить необходимые витамины. А вот от сахара, консервов и жирного мяса лучше отказаться, чтобы не нарушать целостность микрофлоры организма. Вычеркивать из рациона мясо все же не стоит — лучше покупать телятину или индейку. Квашеная капуста и кисломолочные продукты помогут поддержать иммунитет и похудеть.
Корзина с правильным питанием стоит ничуть не меньше корзины с чипсами и газировкой, но теперь можно не беспокоиться о тратах на кассе. Система быстрых платежей (СБП) запустила акцию в магазинах сети «Магнит». Пермяки могут вернуть сразу два кешбэка за покупки: 5% рублями от суммы покупки на банковский счет любого банка и 3% бонусами на карту «Магнит плюс».
Чтобы воспользоваться выгодным предложением, необходимо выполнить несколько простых шагов:
«Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, которые все чаще выбирают сервис для оплаты покупок, особенно в категории продуктов питания. Именно поэтому мы уже второй год проводим акции в магазинах „Магнит“, а покупатели могут быстро, удобно и, самое главное, выгодно расплачиваться за покупки с помощью СБП», — рассказывает директор по развитию клиентских сервисов НСПК Елена Лазарева.
Выгодно оплачивать покупки в «Магнит» можно до 30 ноября текущего года включительно.
Вкусный и полезный рецепт для семейного ужина
Мы решили проверить, как действует акция и насколько выгодными будут покупки, и приготовили одно из самых простых и замысловатых блюд на всю семью — картофельное рагу. Для начала поделимся рецептом: картофель, морковь, лук нужно вымыть, почистить и нарезать кубиками. Положить в кастрюлю, добавив томатную пасту, соль и половину стакана воды. После перемешиваем и тушим на медленном огне 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавляем порубленный чеснок и зелень.
На семейный ужин мы покупали по 1 килограмму каждого продукта — не съедим сейчас, пригодится для следующих кулинарных шедевров, собрали в корзину товары для дома. Общая сумма чека составила 700 рублей. Решили оплачивать покупку на кассе самообслуживания. Отсканировали карту «Магнит плюс» из приложения магазина, а затем выбрали способ оплаты через СБП и отсканировали QR-код камерой мобильного телефона.
Процесс оплаты прошел довольно быстро. И что очень удобно, не нужно носить собой кошелек или наличку, достаточно лишь иметь под рукой телефон. Кешбэк 5% рублями моментально вернулся на банковский счет и 3% бонусами вскоре также «упали» на карту Магнит. За весь период акции каждый участник может получить до 300 рублей на банковский счет и до 300 бонусов на карту «Магнит Плюс», где 1 бонус приравнивается к 1 рублю.
Предложения действует в магазинах любых форматов сети «Магнит», в том числе в «Магнит Аптеке» и «Магнит Косметик». Полные правила акции доступны на сайтах vamprivet.ru.