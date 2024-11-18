Власти потратят почти 2 миллиона, чтобы узнать, насколько пермяки довольны жизнью

Posted 18 ноября, 09:53
Published 18 ноября, 09:53
Modified 18 ноября, 10:26
Updated 18 ноября, 10:26
Администрация Перми объявила аукцион на право проведения комплексного социологического исследования «Отношение жителей Перми к социально-экономической ситуации в городе Перми и ее изменениям». Стоимость контракта составила 1 млн 850 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен провести исследования по темам:
В ходе исследования предстоит выяснить, на сколько жители краевой столицы удовлетворены своими социально-трудовыми отношениями, работой, статусом, доходом и жизнью в городе. В рамках работы «Малый и средний бизнес» подрядчик должен оценить состояние делового климата Перми, изучить сектор развития самозанятых, провести два телефонных интервью, а также одно направленное глубинное интервью по заявке мэрии.
В конкурсе можно принять участие до 2 декабря 2024 года. Победитель будет объявлен 5 декабря. Начать работы над исследованием планируется 15 января 2025 года, а завершить — 1 декабря следующего года. Источником финансирования выступает городской бюджет.