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Posted 18 ноября, 09:53

Published 18 ноября, 09:53

Modified 18 ноября, 10:26

Updated 18 ноября, 10:26

На исследование городской среды власти Перми потратят почти 2 миллиона рублей

Власти потратят почти 2 миллиона, чтобы узнать, насколько пермяки довольны жизнью

18 ноября 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney.

На исследование городской среды власти Перми потратят почти 2 миллиона рублей

Сюжет
Госзакупки
Работы над проектом будут проводиться почти год.

Администрация Перми объявила аукцион на право проведения комплексного социологического исследования «Отношение жителей Перми к социально-экономической ситуации в городе Перми и ее изменениям». Стоимость контракта составила 1 млн 850 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен провести исследования по темам:

  • «Уровень удовлетворенности качеством и доступностью услуг в социальной сфере: проблемы, ожидания»
  • «Уровень удовлетворенности качеством и комфортом городской среды: проблемы, ожидания»
  • «Уровень доверия к органам власти Перми и степень информированности населения о деятельности органов власти: проблемы, ожидания».

В ходе исследования предстоит выяснить, на сколько жители краевой столицы удовлетворены своими социально-трудовыми отношениями, работой, статусом, доходом и жизнью в городе. В рамках работы «Малый и средний бизнес» подрядчик должен оценить состояние делового климата Перми, изучить сектор развития самозанятых, провести два телефонных интервью, а также одно направленное глубинное интервью по заявке мэрии.

В конкурсе можно принять участие до 2 декабря 2024 года. Победитель будет объявлен 5 декабря. Начать работы над исследованием планируется 15 января 2025 года, а завершить — 1 декабря следующего года. Источником финансирования выступает городской бюджет.

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#Пермь#Госзакупки#Городская среда#Аукцион#Социологическое исследование#Малый и средний бизнес#Финансирование#Мэрия#Городской бюджет
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