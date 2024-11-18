Власти потратят почти 2 миллиона, чтобы узнать, насколько пермяки довольны жизнью

В ходе исследования предстоит выяснить, на сколько жители краевой столицы удовлетворены своими социально-трудовыми отношениями, работой, статусом, доходом и жизнью в городе. В рамках работы «Малый и средний бизнес» подрядчик должен оценить состояние делового климата Перми, изучить сектор развития самозанятых, провести два телефонных интервью, а также одно направленное глубинное интервью по заявке мэрии.