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Posted 18 ноября, 09:18

Published 18 ноября, 09:18

Modified 18 ноября, 09:20

Updated 18 ноября, 09:20

На проект военно-патриотического центра в Прикамье потратят 140 млн рублей

Военно-патриотический центр в Пермском районе спроектируют за 140 миллионов рублей

18 ноября 2024, 09:18
Фото: avangard.center.

На проект военно-патриотического центра в Прикамье потратят 140 млн рублей

Подрядчика должны выбрать 6 декабря.

Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика на проектирование имущественного комплекса военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в деревне Гамы. Военно-патриотический центр разместится на территории бывшего лагеря «ОДК-Стар» «Орленок». Первым на документацию обратило внимание издание «Эхо Перми.ру».

Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок в прошедшую пятницу, 15 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 140,1 млн рублей. Победитель торгов должен приступить к выполнению работ 20 декабря, но не ранее даты заключения договора. Завершить работы нужно до 22 декабря 2026 года.

В технической документации сказано, что исполнитель обязан спроектировать учебный корпус с фойе, гардеробной, туалетными комнатами, а также кабинетами (например, кабинеты «Тренажеры бронетехники», «Мультимедийный тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя» и другие), лекционным залом и лаборантской. Кроме того, на территории бывшего лагеря будет находиться культурно-досуговый центр с радиоузлом, музеем, конференц-залом с возможностью проведения онлайн-трансляций и четырьмя гримерными комнатами. Также военно-патриотический центр будет включать в себя тир, административный комплекс с медпунктом и изолятором, жилой корпус на 300 мест, столовую, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, два контрольно-пропускных пункта и прачечную.

На территории военно-патриотического центра появятся физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, сектором для метания гранат и беговыми дорожками, а также универсальной площадкой для игры в баскетбол и волейбол. Подрядчик должен предусмотреть строевой плац площадью 5,4 тыс. кв. м и полосу препятствий площадью 3 тыс. кв. м. А на полосе разведчика будут размещены аллея парка «Патриот» с выставкой военной техники, забор высотой до 3 м, автостоянка и зоны тихого отдыха.

Заявки от участников закупки принимаются до 3 декабря, итоги торгов подведут 6 декабря. О планах властей Прикамья создать военно-патриотический центр стало известно еще в 2022 году. Сейчас подобный учебно-методический центр открыт в городском округе Одинцово Московской области. Он был учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке министерства обороны РФ. На сайте центра сказано, что его руководство готово способствовать появлению подобных учреждений в других регионах России.

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#Общество#Пермь#Патриотизм#Патриотическое воспитание
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