Военно-патриотический центр в Пермском районе спроектируют за 140 миллионов рублей

В технической документации сказано, что исполнитель обязан спроектировать учебный корпус с фойе, гардеробной, туалетными комнатами, а также кабинетами (например, кабинеты «Тренажеры бронетехники», «Мультимедийный тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя» и другие), лекционным залом и лаборантской. Кроме того, на территории бывшего лагеря будет находиться культурно-досуговый центр с радиоузлом, музеем, конференц-залом с возможностью проведения онлайн-трансляций и четырьмя гримерными комнатами. Также военно-патриотический центр будет включать в себя тир, административный комплекс с медпунктом и изолятором, жилой корпус на 300 мест, столовую, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, два контрольно-пропускных пункта и прачечную.