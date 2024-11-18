Завтра из-за аварии на сетях без воды останутся Оса и еще девять населенных пунктов

Posted 18 ноября, 11:59
Published 18 ноября, 11:59
Modified 18 ноября, 12:00
Updated 18 ноября, 12:00
В связи с устранением аварии на магистральном водоводе от водозабора «Тулва» завтра, 20 ноября, без воды останутся Оса и еще девять населенных пунктов Осинского округа. Об этом сообщает МУП «ВОДОКАНАЛ-ОСА».
Авария произошла на водоводе Д-426 около д. Симаково. В этой связи 20 ноября с 9:00 до 20:00 будет приостановлено водоснабжение от водозабора «Тулва».
Под отключение попадают Оса, с. Крылово, с. Гамицы, д. Петухова, д. Симаково, д. Мазунина, д. Тишкова, пос. Светлый, д. Сергеева, с. Устиново.
Город Соликамск в Пермском крае 9 ноября остался без воды. С 10:00 на сетях шли аварийно-ремонтные работы. При этом о возможных перебоях или полном отключении водоснабжения в пресс-службе администрации округа сообщили уже после 10:00.