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Posted 18 ноября, 11:59

Published 18 ноября, 11:59

Modified 18 ноября, 12:00

Updated 18 ноября, 12:00

Завтра, 20 ноября, из-за аварии без воды весь день будет Оса

Завтра из-за аварии на сетях без воды останутся Оса и еще девять населенных пунктов

18 ноября 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney.

Завтра, 20 ноября, из-за аварии без воды весь день будет Оса

Авария произошла на магистральном водоводе от водозабора «Тулва».

В связи с устранением аварии на магистральном водоводе от водозабора «Тулва» завтра, 20 ноября, без воды останутся Оса и еще девять населенных пунктов Осинского округа. Об этом сообщает МУП «ВОДОКАНАЛ-ОСА».

Авария произошла на водоводе Д-426 около д. Симаково. В этой связи 20 ноября с 9:00 до 20:00 будет приостановлено водоснабжение от водозабора «Тулва».

Под отключение попадают Оса, с. Крылово, с. Гамицы, д. Петухова, д. Симаково, д. Мазунина, д. Тишкова, пос. Светлый, д. Сергеева, с. Устиново.

Город Соликамск в Пермском крае 9 ноября остался без воды. С 10:00 на сетях шли аварийно-ремонтные работы. При этом о возможных перебоях или полном отключении водоснабжения в пресс-службе администрации округа сообщили уже после 10:00.

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#Происшествия#Оса#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
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