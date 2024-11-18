Житель Березников получит 1,4 миллиона за травму, полученную на производстве

Posted 18 ноября, 11:23
Published 18 ноября, 11:23
Modified 18 ноября, 11:25
Updated 18 ноября, 11:25
В Березниках прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в пользу работника, который пострадал на предприятии, сообщает краевая прокуратура. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о предприятии ООО «АЗОТТЕХ».
Во время проверки надзорного органа выявлено, что работник производства, занимающейся буровзрывной деятельностью в горнодобывающей промышленности, получил тяжелую травму. Его ударило трубой от движущегося бульдозера. Работодатель отказался добровольно платить компенсацию сотруднику. В связи с чем прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя и с собственника бульдозера компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.
Согласно картотеке Березниковского городского суда, иск поступил на рассмотрение еще в июле. Ответчики — ООО «АЗОТТЕХ» и АО «Полюс Вернинское». Суд удовлетворил требования прокуратуры. Так, в пользу пермяка с работодателя взыскано 500 тыс. рублей, с собственника бульдозера 900 тыс. рублей.