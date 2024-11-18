properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 11:23

Published 18 ноября, 11:23

Modified 18 ноября, 11:25

Updated 18 ноября, 11:25

Житель Березников получит 1,4 миллиона за травму, полученную на производстве

Житель Березников получит 1,4 миллиона за травму, полученную на производстве

18 ноября 2024, 11:23
Фото: 1MI.
Компенсации пришлось добиваться через суд.

В Березниках прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в пользу работника, который пострадал на предприятии, сообщает краевая прокуратура. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о предприятии ООО «АЗОТТЕХ».

Во время проверки надзорного органа выявлено, что работник производства, занимающейся буровзрывной деятельностью в горнодобывающей промышленности, получил тяжелую травму. Его ударило трубой от движущегося бульдозера. Работодатель отказался добровольно платить компенсацию сотруднику. В связи с чем прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя и с собственника бульдозера компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

Согласно картотеке Березниковского городского суда, иск поступил на рассмотрение еще в июле. Ответчики — ООО «АЗОТТЕХ» и АО «Полюс Вернинское». Суд удовлетворил требования прокуратуры. Так, в пользу пермяка с работодателя взыскано 500 тыс. рублей, с собственника бульдозера 900 тыс. рублей.

Читайте также:
В пермской спортивной школе незаконно уволили тренераПермскому депутату придется представить в суд сведения о брачных контрактахОчерский дом культуры отапливали неисправной печью
#Суд#Березники#Прокуратура#Несчастный случай#Проверка#Моральный вред#Работодатель#Компенсация#Производство#Пострадавший#Травмирование#Горнодобывающая промышленность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика