Житель Березников получит 1,4 миллиона за травму, полученную на производстве

Во время проверки надзорного органа выявлено, что работник производства, занимающейся буровзрывной деятельностью в горнодобывающей промышленности, получил тяжелую травму. Его ударило трубой от движущегося бульдозера. Работодатель отказался добровольно платить компенсацию сотруднику. В связи с чем прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя и с собственника бульдозера компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.