properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 04:57

Published 19 ноября, 04:57

Modified 19 ноября, 09:36

Updated 19 ноября, 09:36

Проект развязки у Центрального рынка в Перми хотят завершить до конца 2025 года

«Актерский дом» с богатой историей все же снесут ради развязки у Центрального рынка

19 ноября 2024, 04:57
Фото: Google Maps.

Проект развязки у Центрального рынка в Перми хотят завершить до конца 2025 года

Сюжет
Аварийное жилье
Судьба здания была под вопросом, но теперь оно признано аварийным и пойдет под снос.

Власти Пермского края не отказались от планов по реновации ул. Попова в Перми. В региональном Минтрансе подтвердили изданию «Ъ-Прикамье», что ведется разработка проектной документации по строительству транспортной развязки на месте Центрального рынка с подходами. Также остается в силе снос жилого дома на ул. Попова, 57 («Актерский дом») и других строений возле Центрального рынка, в частности, овощного мини-рынка на углу ул. Попова и Пушкина. Это нужно для расширения ул. Попова на отрезке между ул. Ленина и Пушкина.

Срок завершения разработки проекта строительства развязки с получением положительного заключения госэкспертизы — конец 2025 года. Созданием проекта занимается ООО «Гео-проект» из Санкт-Петербурга, стоимость работ оценивается в 91,2 млн рублей. Подрядчик должен предусмотреть в документации четырехполосную дорогу длиной 2,1 км, наличие подземных переходов, шумоподавляющие экраны и велодорожки.

В управлении жилищных отношений администрации Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что многоквартирный дом на ул. Попова, 57 (известен как «Актерский дом») признан аварийным и подлежащим к сносу. Он включен в муниципальную программу по расселению, всего в здании размещено 27 жилых помещений, в них зарегистрированы 45 человек. В июле прошлого года стало известно, что власти не будут сносить объект, так как суд признал незаконным распоряжение о признании дома аварийным. Однако сейчас ситуация изменилась.

Здание на ул. Попова, 57 построено в 1949 году. В нем жили творческие пермяки — актеры, художники и ученые. Когда ныне знаменитый режиссер Марк Захаров был актером Пермского драматического театра, ему с женой Ниной Лапшиновой выделили комнату на первом этаже дома.

Читайте также:
На перекрестке Куйбышева и Пушкина отремонтируют двухсотлетний особнякВ Нытве построят школу за 1,5 миллиарда рублейВ Дзержинском районе достроили два дома для переселения людей из аварийного жилья
#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Реновация#Центральный рынок#Снос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика