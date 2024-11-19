«Актерский дом» с богатой историей все же снесут ради развязки у Центрального рынка

Posted 19 ноября, 04:57
Published 19 ноября, 04:57
Modified 19 ноября, 09:36
Updated 19 ноября, 09:36
Власти Пермского края не отказались от планов по реновации ул. Попова в Перми. В региональном Минтрансе подтвердили изданию «Ъ-Прикамье», что ведется разработка проектной документации по строительству транспортной развязки на месте Центрального рынка с подходами. Также остается в силе снос жилого дома на ул. Попова, 57 («Актерский дом») и других строений возле Центрального рынка, в частности, овощного мини-рынка на углу ул. Попова и Пушкина. Это нужно для расширения ул. Попова на отрезке между ул. Ленина и Пушкина.
Срок завершения разработки проекта строительства развязки с получением положительного заключения госэкспертизы — конец 2025 года. Созданием проекта занимается ООО «Гео-проект» из Санкт-Петербурга, стоимость работ оценивается в 91,2 млн рублей. Подрядчик должен предусмотреть в документации четырехполосную дорогу длиной 2,1 км, наличие подземных переходов, шумоподавляющие экраны и велодорожки.
В управлении жилищных отношений администрации Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что многоквартирный дом на ул. Попова, 57 (известен как «Актерский дом») признан аварийным и подлежащим к сносу. Он включен в муниципальную программу по расселению, всего в здании размещено 27 жилых помещений, в них зарегистрированы 45 человек. В июле прошлого года стало известно, что власти не будут сносить объект, так как суд признал незаконным распоряжение о признании дома аварийным. Однако сейчас ситуация изменилась.
Здание на ул. Попова, 57 построено в 1949 году. В нем жили творческие пермяки — актеры, художники и ученые. Когда ныне знаменитый режиссер Марк Захаров был актером Пермского драматического театра, ему с женой Ниной Лапшиновой выделили комнату на первом этаже дома.