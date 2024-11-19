«Актерский дом» с богатой историей все же снесут ради развязки у Центрального рынка

В управлении жилищных отношений администрации Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что многоквартирный дом на ул. Попова, 57 (известен как «Актерский дом») признан аварийным и подлежащим к сносу. Он включен в муниципальную программу по расселению, всего в здании размещено 27 жилых помещений, в них зарегистрированы 45 человек. В июле прошлого года стало известно, что власти не будут сносить объект, так как суд признал незаконным распоряжение о признании дома аварийным. Однако сейчас ситуация изменилась.