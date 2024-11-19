Экс-начальник колонии в Чусовом встретит Новый год в СИЗО

На последнем судебном заседании Асламов попросил назначить ему залог в 2,5 млн, домашний арест или запрет определённых действий. Но следователь настаивал, что мужчина обвиняется в тяжком преступлении, может скрыть или уничтожить доказательства. Кроме того, давлению уже подвергался один из опрошенных сотрудников колонии.