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Posted 19 ноября, 13:05

Published 19 ноября, 13:05

Modified 19 ноября, 13:11

Updated 19 ноября, 13:11

Экс-начальник колонии в Пермском крае останется в СИЗО до 17 января

Экс-начальник колонии в Чусовом встретит Новый год в СИЗО

19 ноября 2024, 13:05
Фото: properm.ru.

Экс-начальник колонии в Пермском крае останется в СИЗО до 17 января

Обвиняемому во взятках не удалось уйти выйти под залог.

Сегодня, 19 ноября, Пермский краевой суд отклонил ходатайство адвокатов экс-начальника исправительной колонии строго режима №37 в Чусовом Ильи Асламова о смягчения меры пресечения их подзащитному. Как стало известно журналисту Properm.ru, срок содержания Асламова под стражей в СИЗО остался без изменений — до 17 января 2025 года.

На последнем судебном заседании Асламов попросил назначить ему залог в 2,5 млн, домашний арест или запрет определённых действий. Но следователь настаивал, что мужчина обвиняется в тяжком преступлении, может скрыть или уничтожить доказательства. Кроме того, давлению уже подвергался один из опрошенных сотрудников колонии.

Впервые под арест теперь уже бывшего начальника ИК-37 Илью Асламова и предпринимателя Олега Попова отправили 19 марта этого года. Оба были задержаны на территории исправительного учреждения. Асламов обвиняется в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попов является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ).

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#Колония#Взятка#Коррупция#Пермский краевой суд#Илья Асламов
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