Глава Следкома заинтересовался условиями обрушения потолка в садике в Кунгуре

Инцидент произошел днем 18 ноября в детсаду № 15 в Кунгуре в ходе замены ламп освещения. В это же время в помещении находились дети. В результате ЧП пострадал один ребенок, ему оказали разовую медицинскую помощь. В краевом Минобрнауки уточнили, что ребенок получил царапину на ноге.