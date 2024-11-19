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Posted 19 ноября, 15:59

Published 19 ноября, 15:59

Modified 19 ноября, 16:00

Updated 19 ноября, 16:00

Александр Бастрыкин ждёт доклада об обрушении потолка в детском саду в Кунгуре

Глава Следкома заинтересовался условиями обрушения потолка в садике в Кунгуре

19 ноября 2024, 15:59
Фото: ВКонтакте/ЧП Кунгур.

Александр Бастрыкин ждёт доклада об обрушении потолка в детском саду в Кунгуре

Сюжет
Дети
Потолок рухнул сегодня и стал причиной травмы ребенка.

Главе СКР Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту обрушения потолочного покрытия в детском саду в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем 18 ноября в детсаду № 15 в Кунгуре в ходе замены ламп освещения. В это же время в помещении находились дети. В результате ЧП пострадал один ребенок, ему оказали разовую медицинскую помощь. В краевом Минобрнауки уточнили, что ребенок получил царапину на ноге.

По данному факту СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить «о ходе проверки и установленных обстоятельствах».

#Происшествия#Дети#Кунгур#Су скр
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