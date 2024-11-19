Posted 19 ноября, 15:34
Published 19 ноября, 15:34
Modified 19 ноября, 15:36
Updated 19 ноября, 15:36
Иконостас Рериха из собрания Пермской галереи покажут в Государственном Эрмитаже. Он станет одним из центральных экспонатов выставки «Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха», сообщают в краевом минкульте.
Завтра, 20 ноября, в Санкт-Петербурге начнет работу выставка в честь юбилея Николая Рериха, которая объединит порядка 500 уникальных предметов. Одним из центральных экспонатов станет иконостас Рериха из Пермской коллекции — выдающееся произведение русской религиозной живописи начала XX века.
Иконостас был спроектирован художником для Казанской церкви-усыпальницы семьи пермских купцов и меценатов Каменских в Успенском женском монастыре в Перми в 1907 г. В 20-е годы ХХ века был изъят из церкви, долгое время хранился в запасниках Пермской государственной художественной галереи, несколько лет назад был отреставрирован в Санкт-Петербурге.
Рерих в этой работе передал высокий дух древнерусской иконописи, соединив его с глубокими знаниями византийской культуры и итальянского Возрождения. Иконостас выполнен в стиле древнейшей русской традиции, однорядный, но монументальный, сияющий золотом, украшенный объемными венцами-нимбами.
22 ноября в Перми откроется выставка фарфора «Блюдечко с голубой каёмочкой». Пермяки и гости города смогут увидеть археологический фарфор и фаянс.