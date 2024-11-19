Иконостас Рериха из собрания Пермской галереи покажут в Государственном Эрмитаже

Иконостас был спроектирован художником для Казанской церкви-усыпальницы семьи пермских купцов и меценатов Каменских в Успенском женском монастыре в Перми в 1907 г. В 20-е годы ХХ века был изъят из церкви, долгое время хранился в запасниках Пермской государственной художественной галереи, несколько лет назад был отреставрирован в Санкт-Петербурге.