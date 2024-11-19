Из жизни ушел заведующий кафедрой социологии и политологии ПНИПУ Валерий Левченко

Деятельность в качестве преподавателя он успешно совмещал с наукой. Левченко является автором около 100 работ и соавтором нескольких монографий. В конце 2017 года он защитил диссертацию по направлению «Социальная психология». На протяжении трех десятилетий он был научным руководителем выпускных квалификационных работ, а также научным руководителем двух аспирантов.