Из жизни ушел заведующий кафедрой социологии и политологии ПНИПУ Валерий Левченко

Posted 19 ноября, 08:23
Published 19 ноября, 08:23
Modified 19 ноября, 08:25
Updated 19 ноября, 08:25
В субботу, 16 ноября, на 71 году из жизни ушел заведующий кафедрой социологии и политологии ПНИПУ, доктор психологических наук Валерий Левченко. Информация об этом появилась в социальных сетях вуза.
После окончания Ленинградского государственного университета в 1976 году Валерий Левченко устроился в лабораторию социологии в Пермский Политех. С 1986 года он работал на кафедре социологии и политологии доцентом, с 2018 года — заведующим кафедрой.
Деятельность в качестве преподавателя он успешно совмещал с наукой. Левченко является автором около 100 работ и соавтором нескольких монографий. В конце 2017 года он защитил диссертацию по направлению «Социальная психология». На протяжении трех десятилетий он был научным руководителем выпускных квалификационных работ, а также научным руководителем двух аспирантов.
Валерия Левченко не раз награждало руководство университета, он был «Ветераном труда ПНИПУ». Также его поощряли Знаком отличия Министерством образования и науки и знаком отличия «Заслуженный деятель Российского общества социологов».
Церемония прощания пройдет 19 ноября в 13:30 в большом зале на ул. Старцева, 61 в Перми.