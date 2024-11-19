МЧС призывает жителей Пермского края быть осторожными из-за гололедицы

Posted 19 ноября, 09:55
Published 19 ноября, 09:55
Modified 19 ноября, 09:57
Updated 19 ноября, 09:57
В Прикамье завтра, 20 ноября, ожидается гололедица на дорогах. Водителям следует не превышать установленный скоростной режим, по возможности не совершать резких маневров и торможений. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе проезжей части.
Предупредите родных и знакомых об ухудшении погоды, рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. О происшествиях сообщайте по бесплатным номерам телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.