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Posted 19 ноября, 09:55

Published 19 ноября, 09:55

Modified 19 ноября, 09:57

Updated 19 ноября, 09:57

МЧС Пермского края: 20 ноября в регионе ожидается гололедица

МЧС призывает жителей Пермского края быть осторожными из-за гололедицы

19 ноября 2024, 09:55
Фото: freepik.com.

МЧС Пермского края: 20 ноября в регионе ожидается гололедица

В случае происшествия звоните в экстренные службы.

В Прикамье завтра, 20 ноября, ожидается гололедица на дорогах. Водителям следует не превышать установленный скоростной режим, по возможности не совершать резких маневров и торможений. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

Предупредите родных и знакомых об ухудшении погоды, рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. О происшествиях сообщайте по бесплатным номерам телефонов экстренных служб: 01, 101, 112.

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