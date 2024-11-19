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Posted 19 ноября, 06:29

Published 19 ноября, 06:29

Modified 19 ноября, 07:11

Updated 19 ноября, 07:11

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросло на 5,7%

На прошлой неделе пермяки стали чаще обращаться к врачам с ОРВИ и гриппом

19 ноября 2024, 06:29
Фото: ideogram.ai.

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросло на 5,7%

Прививку от гриппа в этом году сделала половина населения региона.

В Прикамье увеличилось еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. За неделю с 11 по 17 ноября в регионе количество зараженных стало выше уровня прошлой недели на 5,7% — сейчас зарегистрировано 14 тыс. 364 случая ОРВИ и гриппа, а тогда было 13 тыс. 593 пациента.

Эпидемический порог в Пермском крае не превышен, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, рино- и аденовирусы. В Прикамье продолжается вакцинация против гриппа. По статистике на понедельник, 18 ноября, в регионе привито 1,27 млн человек, что составляет 51,2% от совокупного населения, в их числе 406 тыс. детей.

Для профилактики гриппа и ОРВИ краевой Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку против гриппа, не переохлаждаться, часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение и не контактировать с людьми, которые выглядят простуженными.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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