На прошлой неделе пермяки стали чаще обращаться к врачам с ОРВИ и гриппом

Эпидемический порог в Пермском крае не превышен, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, рино- и аденовирусы. В Прикамье продолжается вакцинация против гриппа. По статистике на понедельник, 18 ноября, в регионе привито 1,27 млн человек, что составляет 51,2% от совокупного населения, в их числе 406 тыс. детей.