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Posted 19 ноября, 08:21

Published 19 ноября, 08:21

Modified 19 ноября, 08:23

Updated 19 ноября, 08:23

На ремонт объекта культурного наследия «Дом Советов» в Перми потратят 5 млн

На ремонт «Дома Советов» в Перми потратят почти пять миллионов

19 ноября 2024, 08:21
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

На ремонт объекта культурного наследия «Дом Советов» в Перми потратят 5 млн

Завершить работы планируется весной следующего года.

ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило торги на право восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов», находящегося в Перми на ул. Ленина, 51. Стоимость контракта составила 4 млн 775 тыс. рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить ремонт четырех помещений на четвертом этаже здания, провести работы по озеленению, а также убрать за собой строительный мусор после выполнения работ. Начало работ обозначено на 23 декабря 2024 года, срок окончания — 22 апреля 2025 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 27 ноября. Победителя объявят 29 ноября.

«Дом Советов» представляет из себя комплекс зданий в Перми, в которых размещаются краевые органы исполнительное власти и Заксобрание Прикамья.

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#Пермь#Строительство#Торги#Объект культурного наследия
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