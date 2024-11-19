На ремонт «Дома Советов» в Перми потратят почти пять миллионов

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить ремонт четырех помещений на четвертом этаже здания, провести работы по озеленению, а также убрать за собой строительный мусор после выполнения работ. Начало работ обозначено на 23 декабря 2024 года, срок окончания — 22 апреля 2025 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 27 ноября. Победителя объявят 29 ноября.