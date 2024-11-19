На ремонт «Дома Советов» в Перми потратят почти пять миллионов

Posted 19 ноября, 08:21
Published 19 ноября, 08:21
Modified 19 ноября, 08:23
Updated 19 ноября, 08:23
ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило торги на право восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов», находящегося в Перми на ул. Ленина, 51. Стоимость контракта составила 4 млн 775 тыс. рублей. Информация появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить ремонт четырех помещений на четвертом этаже здания, провести работы по озеленению, а также убрать за собой строительный мусор после выполнения работ. Начало работ обозначено на 23 декабря 2024 года, срок окончания — 22 апреля 2025 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 27 ноября. Победителя объявят 29 ноября.
«Дом Советов» представляет из себя комплекс зданий в Перми, в которых размещаются краевые органы исполнительное власти и Заксобрание Прикамья.