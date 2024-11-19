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Posted 19 ноября, 02:50

Published 19 ноября, 02:50

Modified 19 ноября, 02:52

Updated 19 ноября, 02:52

На СВО погиб 43-летний житель села Вознесенское Анатолий Носков

На СВО погиб многодетный отец из села Вознесенское Пермского края

19 ноября 2024, 02:50
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа.

На СВО погиб 43-летний житель села Вознесенское Анатолий Носков

Сюжет
Военная операция на Украине
На родине мужчина работал сварщиком на предприятиях и в организациях.

В селе Вознесенское Верещагинского городского округа 19 и 20 ноября будут прощаться с погибшим на СВО Анатолием Носковым. Мужчина служил в звании рядового, был стрелком стрелкового отделения, погиб 4 мая.

Анатолий родился 9 января 1981 года в селе Вознесенское. Он учился в Вознесенской школе и профессиональном лицее №15 в Перми. Получил специальности электромонтера и сварщика, работал сварщиком на предприятиях и в организациях. У погибшего остались дочери Татьяна и Елизавета, сын Илья, мама Татьяна Анатольевна и брат Юрий, сообщают в пресс-службе администрации Верещагинского округа.

Церемонии прощания пройдут сегодня, 19 ноября, с 17:00 в селе Вознесенское (ул. Ленина, 81), а также завтра с 11:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества (ул. Трудовая, 4). В 11:30 начнется траурный митинг, в 12:30 — отпевание в Храме Вознесения Господня.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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