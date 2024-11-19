На СВО погиб многодетный отец из села Вознесенское Пермского края

Анатолий родился 9 января 1981 года в селе Вознесенское. Он учился в Вознесенской школе и профессиональном лицее №15 в Перми. Получил специальности электромонтера и сварщика, работал сварщиком на предприятиях и в организациях. У погибшего остались дочери Татьяна и Елизавета, сын Илья, мама Татьяна Анатольевна и брат Юрий, сообщают в пресс-службе администрации Верещагинского округа.