Новогодний фестиваль Red market в Перми снова не состоится

Зимний фестиваль не удается провести второй год подряд — в прошлом году для него также не нашли площадку. Ранее его проводили в разных локациях, например, в здании бывшего клуба ВКИУ, в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Обычно организаторы собирают на одной площадке дизайнеров одежды и аксессуаров, фермеров, рестораторов и музыкантов. На Red market проводятся мастер-классы для детей и взрослых.