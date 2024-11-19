Новогодний фестиваль Red market в Перми снова не состоится

Posted 19 ноября, 08:17
Published 19 ноября, 08:17
Modified 19 ноября, 08:19
Updated 19 ноября, 08:19
Новогодний фестиваль музыки, еды и дизайна Red market снова не состоится. Организаторы сообщили интернет-газете «Текст», что для проведения мероприятия не нашлось подходящего помещения. Они не закрывают фестиваль, а постоянно ищут площадку под маркет. Если помещение найдут, то Red market может пройти весной.
Зимний фестиваль не удается провести второй год подряд — в прошлом году для него также не нашли площадку. Ранее его проводили в разных локациях, например, в здании бывшего клуба ВКИУ, в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Обычно организаторы собирают на одной площадке дизайнеров одежды и аксессуаров, фермеров, рестораторов и музыкантов. На Red market проводятся мастер-классы для детей и взрослых.