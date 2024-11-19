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Posted 19 ноября, 08:17

Published 19 ноября, 08:17

Modified 19 ноября, 08:19

Updated 19 ноября, 08:19

Традиционный новогодний фестиваль Red market в Перми вновь не состоится

Новогодний фестиваль Red market в Перми снова не состоится

19 ноября 2024, 08:17
Фото: vk.com/redmarketsyndicate.

Традиционный новогодний фестиваль Red market в Перми вновь не состоится

Сюжет
Хэппи нью еар
У организаторов возникли трудности с поиском площадки.

Новогодний фестиваль музыки, еды и дизайна Red market снова не состоится. Организаторы сообщили интернет-газете «Текст», что для проведения мероприятия не нашлось подходящего помещения. Они не закрывают фестиваль, а постоянно ищут площадку под маркет. Если помещение найдут, то Red market может пройти весной.

Зимний фестиваль не удается провести второй год подряд — в прошлом году для него также не нашли площадку. Ранее его проводили в разных локациях, например, в здании бывшего клуба ВКИУ, в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Обычно организаторы собирают на одной площадке дизайнеров одежды и аксессуаров, фермеров, рестораторов и музыкантов. На Red market проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

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#Общество#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Фестиваль#Red Market
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