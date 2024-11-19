Новым лидером среди кроссоверов после получения титула «Автомобиль года» стал Geely

Posted 19 ноября, 13:53
Published 19 ноября, 13:53
Modified 19 ноября, 14:42
Updated 19 ноября, 14:42
По словам представителей дилерских центров компании Geely, данная модель начала привлекать больше внимания у потенциальных покупателей. Тем не менее информация о росте продаж пока не опубликована, пишет newsnn.ru.
По мнению автоэкспертов, победа в таком престижном конкурсе способствует увеличению доверия к бренду Geely со стороны клиентов и укреплению позиций автопроизводителя на российском рынке, сообщает autopanorama.ru.
Модель обладает высокими потребительскими характеристиками и представляет собой симбиоз технологий китайской корпорации и инженерных технологий европейского бренда Volvo. Об этом заявил Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО», главред журнала «Автопанорама».
Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто отметил, что Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение на российском рынке. Хотя модель является достаточно дорогостоящей, она все равно входит в топ-10 самых популярных автомобилей в России.
Подразделение Geely в России намерено активно продвигать бренд с помощью маркетинговых кампаний и новых методов взаимодействия с потребителями. Победа в премии положительным образом повлияла на имидж компании, подтвердив ее статус производителя современных высококачественных автомобилей.
Стоит отметить, что лауреатами премии стали также JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus. В топ-5 также вошли электромобиль HONGQI E-HS9 и микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN.
Премия включала в себя спецноминации, в рамках которых наградили лучшие маркетинговые и PR-департаменты автопроизводителей. Эксперты высоко оценили работу пиарщиков из JETOUR и маркетингового отдела «АвтоВАЗа». Отдельная награда за вклад в развитие автомобильного рынка России была вручена Геннадию Баранову, руководителю EXEED Cars Rus.