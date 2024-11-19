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Posted 19 ноября, 13:53

Published 19 ноября, 13:53

Modified 19 ноября, 14:42

Updated 19 ноября, 14:42

Новым лидером среди кроссоверов после получения титула «Автомобиль года» стал Geely

Новым лидером среди кроссоверов после получения титула «Автомобиль года» стал Geely

19 ноября 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney.
Интерес к Geely Monjaro возрос после того, как автомобиль получил титул «Автомобиль года» на национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО».

По словам представителей дилерских центров компании Geely, данная модель начала привлекать больше внимания у потенциальных покупателей. Тем не менее информация о росте продаж пока не опубликована, пишет newsnn.ru.

По мнению автоэкспертов, победа в таком престижном конкурсе способствует увеличению доверия к бренду Geely со стороны клиентов и укреплению позиций автопроизводителя на российском рынке, сообщает autopanorama.ru.

Модель обладает высокими потребительскими характеристиками и представляет собой симбиоз технологий китайской корпорации и инженерных технологий европейского бренда Volvo. Об этом заявил Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО», главред журнала «Автопанорама».

Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто отметил, что Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение на российском рынке. Хотя модель является достаточно дорогостоящей, она все равно входит в топ-10 самых популярных автомобилей в России.

Подразделение Geely в России намерено активно продвигать бренд с помощью маркетинговых кампаний и новых методов взаимодействия с потребителями. Победа в премии положительным образом повлияла на имидж компании, подтвердив ее статус производителя современных высококачественных автомобилей.

Стоит отметить, что лауреатами премии стали также JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus. В топ-5 также вошли электромобиль HONGQI E-HS9 и микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN.

Премия включала в себя спецноминации, в рамках которых наградили лучшие маркетинговые и PR-департаменты автопроизводителей. Эксперты высоко оценили работу пиарщиков из JETOUR и маркетингового отдела «АвтоВАЗа». Отдельная награда за вклад в развитие автомобильного рынка России была вручена Геннадию Баранову, руководителю EXEED Cars Rus.

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