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Posted 19 ноября, 12:57

Published 19 ноября, 12:57

Modified 19 ноября, 12:59

Updated 19 ноября, 12:59

Власти Перми готовы выкупить ДК им. Ленина за 260 млн. рублей

Пермские власти готовы выкупить у евангелистов ДК им. Ленина за 260 миллионов

19 ноября 2024, 12:57
Фото: properm.ru.

Власти Перми готовы выкупить ДК им. Ленина за 260 млн. рублей

Дворец был приобретен церковью у «Мотовилихинских заводов» в 2005 году.

В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина. Об этом сегодня на пленарном заседании думы сообщила замглавы Перми Яна Фурман. Как сообщает Business class, со ссылкой на мэрию Перми, на эти цели предусмотрено 260 млн рублей.

В октябре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что поручил главе Перми Эдуарду Соснину организовать процедуру выкупа здания ДК им. Ленина в собственность города Перми.

«Смогли достичь принципиального согласия о возвращении ДК им. Ленина. Исторически дворец культуры много десятилетий был точкой притяжения для всего Мотовилихинского района», — написал глава региона.

По заявлению губернатора, зданию требуется серьезная реконструкция: «С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ».

Тема выкупа ДК им. Ленина у христиан-евангелистов поднимается уже не первый десяток лет. Два года назад этот вопрос обсуждался городскими властями, но из-за высокой цены сделка не состоялась. Параллельно городские власти несколько лет вели спор с «Новым заветом» об оплате аренды земельного участка, на котором располагается ДК им. Ленина. Сам дворец в начале 2000х пермские евангелисты приобрели у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. В 2024 году появилась неофициальная информация, что христиане просят у властей за выкуп здания дворца в десять раз больше.

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#Пермь#Дк имени ленина#Дк им. ленина
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