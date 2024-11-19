Подработку на новогодние праздники хотят взять 21% пермяков

О желании взять подработку заявила по большей части молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, их количество составило 35%, а также пермяки в возрасте от 25 до 34 лет (31%). Меньше хотят работать в праздники люди среднего возраста 35-44 лет, их число составило 28%. Вообще не имеют желания работать в праздники почти треть населения краевой столицы. По данным опроса, таких людей 27%.