properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 05:39

Published 19 ноября, 05:39

Modified 19 ноября, 05:41

Updated 19 ноября, 05:41

Подработку на новогодних праздниках хотят взять примерно 21% пермяков

Подработку на новогодние праздники хотят взять 21% пермяков

19 ноября 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney.

Подработку на новогодних праздниках хотят взять примерно 21% пермяков

Сюжет
Новый год
При этом 27% совсем не планируют работать в это время.

Примерно 21% пермяков хотят взять подработку на предновогодний период и новогодние праздники. При этом 39% опрошенных респондентов рассматривают эту возможность, если такое предложение поступит, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

О желании взять подработку заявила по большей части молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, их количество составило 35%, а также пермяки в возрасте от 25 до 34 лет (31%). Меньше хотят работать в праздники люди среднего возраста 35-44 лет, их число составило 28%. Вообще не имеют желания работать в праздники почти треть населения краевой столицы. По данным опроса, таких людей 27%.

Чаще о планах подработки сообщили представители нескольких сфер: эксперты по маркетингу, рекламе и PR (52%), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%) и работники автобизнеса (44%). Самыми популярными сферами для подработки в этот Новый год стали упаковка подарков, дизайн, копирайтинг, фотография, образование, логистика и IT. Треть пермяков (25%) готова подрабатывать перед праздниками по несколько часов в день.

Большая часть жителей Перми (57%) хотят выйти на подработку в целях дополнительного заработка для подарков и праздничных расходов. Количество желающих заработать на личные цели и отпуск составило 37%. Число пермяков провести это время в пользой сложилось в 31%.

Читайте также:
Пермская галерея получила премию «Музейный Олимп»«У таксистов ЕГЭ, город сдают». Пермяки массово жалуются на проблемы с GPS-навигациейПермяков приглашают рассказать, что такое патриотизм
#Пермь#Образование#Молодежь#Опрос#Новый год#Логистика#Дизайн#Фотография#Подработка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика