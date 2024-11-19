Подработку на новогодние праздники хотят взять 21% пермяков

Posted 19 ноября, 05:39
Published 19 ноября, 05:39
Modified 19 ноября, 05:41
Updated 19 ноября, 05:41
Примерно 21% пермяков хотят взять подработку на предновогодний период и новогодние праздники. При этом 39% опрошенных респондентов рассматривают эту возможность, если такое предложение поступит, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
О желании взять подработку заявила по большей части молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, их количество составило 35%, а также пермяки в возрасте от 25 до 34 лет (31%). Меньше хотят работать в праздники люди среднего возраста 35-44 лет, их число составило 28%. Вообще не имеют желания работать в праздники почти треть населения краевой столицы. По данным опроса, таких людей 27%.
Чаще о планах подработки сообщили представители нескольких сфер: эксперты по маркетингу, рекламе и PR (52%), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%) и работники автобизнеса (44%). Самыми популярными сферами для подработки в этот Новый год стали упаковка подарков, дизайн, копирайтинг, фотография, образование, логистика и IT. Треть пермяков (25%) готова подрабатывать перед праздниками по несколько часов в день.
Большая часть жителей Перми (57%) хотят выйти на подработку в целях дополнительного заработка для подарков и праздничных расходов. Количество желающих заработать на личные цели и отпуск составило 37%. Число пермяков провести это время в пользой сложилось в 31%.