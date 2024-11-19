Претензии к пермскому заводу «Протон-ПМ» выросли до 4,7 млрд рублей

Posted 19 ноября, 12:47
Published 19 ноября, 12:47
Modified 19 ноября, 18:01
Updated 19 ноября, 18:01
АО «Дубненский машиностроительный завод» (ДМЗ) увеличило свои исковые требования к пермскому АО «Протон-ПМ» до 4,727 млрд рублей. Первым на информацию на сайте Арбитражного суда Пермского края обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Весной текущего года ДМЗ подал в суд иск на сумму 736,6 млн рублей по контракту, заключенному 7 июля 2018 года. Сообщалось, что пермская компания обязалась осуществить поставку продукции на общую сумму 5,264 млрд рублей до 31 декабря 2020 года. Эта информация была предоставлена обществом, однако конкретные наименования изделий не были указывались.
В ноябре во время очередного судебного заседания ответчик выразил заинтересованность в разрешении конфликта путём мирового соглашения, к делу были приложены соответствующие документы. Однако истец, согласно определению, выступает против заключения данного соглашения.
Дубненский машиностроительный завод занимается изготовлением авиационного управляемого вооружения, деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники, в том числе крылатых ракет для тактических и стратегических бомбардировщиков. ПАО «Протон-ПМ» — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России.
Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей РД-276, компонентов РД-191, двигателя для МБР «Сармат», деталей и сборочных единиц авиадвигателя ПС-90. Еще одним направлением компании является изготовление компонентов для крылатых ракет.