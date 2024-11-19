Претензии к пермскому заводу «Протон-ПМ» выросли до 4,7 млрд рублей

Весной текущего года ДМЗ подал в суд иск на сумму 736,6 млн рублей по контракту, заключенному 7 июля 2018 года. Сообщалось, что пермская компания обязалась осуществить поставку продукции на общую сумму 5,264 млрд рублей до 31 декабря 2020 года. Эта информация была предоставлена обществом, однако конкретные наименования изделий не были указывались.