Прокуратура проверяет жалобы пермяков на слив нечистот в реку Ива

Ране в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсетях пермяки пожаловались на слив нечистот в реку Ива вечером 16 ноября. По словам жителей, это происходит не в первый раз. «У Юрша, 54А сливали нечистоты прямо в речку Ива, вонь стояла такая, что аж глаза слезились, по реке плыли фекалии. Бедные уточки, нахохлившись, сидели в снегу, не рискуя лезть в воду, место слабо похоже на экологическую тропу, вместо прогулки получилось одно сплошное разочарование!», — написала девушка.