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Posted 19 ноября, 03:28

Published 19 ноября, 03:28

Modified 19 ноября, 03:30

Updated 19 ноября, 03:30

Прокуратура проводит проверку загрязнения реки Ива в Мотовилихинском районе

Прокуратура проверяет жалобы пермяков на слив нечистот в реку Ива

19 ноября 2024, 03:28
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Прокуратура проводит проверку загрязнения реки Ива в Мотовилихинском районе

Сюжет
Экология
Комментаторы в соцсетях говорят, что это происходит не в первый раз.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации о возможном загрязнении малой реки Ива в Мотовилихинском районе. На место выехали специалисты регионального управления Росприроднадзора и Госинспекции по экологии и природопользованию, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщают, что специалисты проанализируют ситуацию и оформят экспертные заключения. При наличии оснований ведомство примет решение о необходимости проведения других надзорных мероприятий и принятия мер реагирования.

Ране в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсетях пермяки пожаловались на слив нечистот в реку Ива вечером 16 ноября. По словам жителей, это происходит не в первый раз. «У Юрша, 54А сливали нечистоты прямо в речку Ива, вонь стояла такая, что аж глаза слезились, по реке плыли фекалии. Бедные уточки, нахохлившись, сидели в снегу, не рискуя лезть в воду, место слабо похоже на экологическую тропу, вместо прогулки получилось одно сплошное разочарование!», — написала девушка.

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#Общество#Пермь#Экология#Прокуратура#Малые реки#Природоохранная прокуратура#Ива
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