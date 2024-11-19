Прокуратура проверяет жалобы пермяков на слив нечистот в реку Ива

Posted 19 ноября, 03:28
Published 19 ноября, 03:28
Modified 19 ноября, 03:30
Updated 19 ноября, 03:30
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации о возможном загрязнении малой реки Ива в Мотовилихинском районе. На место выехали специалисты регионального управления Росприроднадзора и Госинспекции по экологии и природопользованию, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщают, что специалисты проанализируют ситуацию и оформят экспертные заключения. При наличии оснований ведомство примет решение о необходимости проведения других надзорных мероприятий и принятия мер реагирования.
Ране в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсетях пермяки пожаловались на слив нечистот в реку Ива вечером 16 ноября. По словам жителей, это происходит не в первый раз. «У Юрша, 54А сливали нечистоты прямо в речку Ива, вонь стояла такая, что аж глаза слезились, по реке плыли фекалии. Бедные уточки, нахохлившись, сидели в снегу, не рискуя лезть в воду, место слабо похоже на экологическую тропу, вместо прогулки получилось одно сплошное разочарование!», — написала девушка.