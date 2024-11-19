РЭО предложил пересмотреть требования к созданию и содержанию контейнерных площадок

Posted 19 ноября, 13:40
Published 19 ноября, 13:40
Modified 19 ноября, 13:40
Updated 19 ноября, 13:40
В частности, предлагается установить ограждения для контейнерных площадок, если на них размещены три и более контейнера, а также заменить контейнеры типа «бункеры-лодочки» на стандартные. Кроме того, рекомендуется оснастить контейнерные площадки навесами или использовать контейнеры с крышками. Изменения, предлагаемые для внесения в СанПиН и Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), получили одобрение 68 регионов, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что основные требования к контейнерным площадкам изложены в Правилах обращения с ТКО и СанПиН, поэтому главные изменения касаются этих документов. По его словам, целиком инициативы РЭО поддержали 32 региона, в то время как 36 высказали замечания по определенным пунктам. Более 70% страны считает необходимым обновить санитарные стандарты.
«О необходимости их реформирования регионы говорят практически на каждом заседании штаба. Мы также предлагаем вынести этот вопрос на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Патрушева», — подчеркнул глава РЭО
Проект новых правил обращения с ТКО, который готовят к принятию, впервые вводит определение содержания контейнерной площадки. В некоторых регионах предложили расширить это определение за счет таких услуг, как дезинсекция, дератизация, проведение ремонтов контейнеров и уборка снега. Список видов работ не является окончательным и может включать всё, что сделает площадку соответствующей санитарным и экологическим нормам.
РЭО также предлагает предоставить регионам право решать, будут ли функции по содержанию мест накопления ТКО передаваться региональным операторам. Поскольку специфика каждого региона уникальна, они должны самостоятельно определить, кто будет нести ответственность — региональный оператор или муниципальное образование.
Кроме того, регионы предложили ввести дополнительные требования к размерам контейнеров и площадок, их освещению, а также к наличию мест для подъезда и разворота. При этом субъекты РФ уже имеют полномочия для определения порядка накопления ТКО и могут частично решать эти вопросы самостоятельно. Поэтому, если регион считает это необходимым, он может действовать в этом направлении уже сейчас, отметил глава РЭО.