РЭО предложил пересмотреть требования к созданию и содержанию контейнерных площадок

Кроме того, регионы предложили ввести дополнительные требования к размерам контейнеров и площадок, их освещению, а также к наличию мест для подъезда и разворота. При этом субъекты РФ уже имеют полномочия для определения порядка накопления ТКО и могут частично решать эти вопросы самостоятельно. Поэтому, если регион считает это необходимым, он может действовать в этом направлении уже сейчас, отметил глава РЭО.