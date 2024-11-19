Сегодня ночью ВСУ ударили по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS

В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» удалось сбить пять ракет, одна ракета была повреждена. Осколки упали на территорию военного объекта. Из-за этого произошел пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.