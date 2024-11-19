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Posted 19 ноября, 13:07

Published 19 ноября, 13:07

Modified 19 ноября, 18:06

Updated 19 ноября, 18:06

ВСУ атаковали объект в Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS

Сегодня ночью ВСУ ударили по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS

19 ноября 2024, 13:07
Фото: 1MI.

ВСУ атаковали объект в Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS

В результате атаки никто не пострадал.

Сегодня, 19 ноября в 3:25, Вооруженные силы Украины нанесли удар по объекту Брянской области шестью баллистическими ракетами, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ. Согласно официальным данным, в ходе атаки применялись оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США.

В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» удалось сбить пять ракет, одна ракета была повреждена. Осколки упали на территорию военного объекта. Из-за этого произошел пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.

Напомним, ранее Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь России.

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#Пожар#Ракеты#Брянская область
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