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Posted 19 ноября, 10:16

Published 19 ноября, 10:16

Modified 19 ноября, 10:28

Updated 19 ноября, 10:28

Следком и прокуратура Прикамья начали проверку в детсаду после обрушения потолка

Следком и прокуратура проводят проверку в детсаду Кунгура после обрушения потолка

19 ноября 2024, 10:16
Фото: ЧП Кунгур.

Следком и прокуратура Прикамья начали проверку в детсаду после обрушения потолка

Сюжет
Кунгур
Одному ребенку потребовалась медицинская помощь.

СУ СК по Пермскому краю и региональная прокуратура проводят проверку по факту обрушения отделочного материала в кунгурском детском саду. Информация размещена в социальных сетях ведомств.

Процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (Халатность), проводится сотрудниками Кунгурского межрайонного следственного отдела по поручению главы краевого Следкома Дениса Головкина.

Инцидент произошел днем 18 ноября в детсаду № 15 в Кунгуре в ходе замены ламп освещения. В это же время в помещении находились дети. В результате ЧП пострадал один ребенок, ему оказали разовую медицинскую помощь. В краевом Минобрнауки уточнили, что ребенок получил царапину на ноге. Следствие проводит осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает прокуратура, будет дана оценка по соблюдению в учреждении санитарно-эпидемиологических требований, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Прокуратура#Детский сад#Кунгур#Следственный комитет#Проверка#Медицинская помощь#Обрушение потолка#Халатность
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