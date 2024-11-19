Следком и прокуратура проводят проверку в детсаду Кунгура после обрушения потолка

Posted 19 ноября, 10:16
Published 19 ноября, 10:16
Modified 19 ноября, 10:28
Updated 19 ноября, 10:28
СУ СК по Пермскому краю и региональная прокуратура проводят проверку по факту обрушения отделочного материала в кунгурском детском саду. Информация размещена в социальных сетях ведомств.
Процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (Халатность), проводится сотрудниками Кунгурского межрайонного следственного отдела по поручению главы краевого Следкома Дениса Головкина.
Инцидент произошел днем 18 ноября в детсаду № 15 в Кунгуре в ходе замены ламп освещения. В это же время в помещении находились дети. В результате ЧП пострадал один ребенок, ему оказали разовую медицинскую помощь. В краевом Минобрнауки уточнили, что ребенок получил царапину на ноге. Следствие проводит осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщает прокуратура, будет дана оценка по соблюдению в учреждении санитарно-эпидемиологических требований, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.