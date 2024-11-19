СОГАЗ готов выполнить обязательства по выплате пострадавшим в ДТП на пл. Восстания

Posted 19 ноября, 15:54
Published 19 ноября, 15:54
Modified 9 декабря, 18:27
Updated 9 декабря, 18:27
Гражданская ответственность перевозчика ГУП «Пассажиравтотранс», два рейсовых автобуса которого попали в ДТП 27 октября 2024 года на перекрёстке Лиговского и Невского проспектов в Санкт-Петербурге, застрахована в АО «СОГАЗ». Страховой договор заключен в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».
СОГАЗ желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готов оперативно выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов. ГУП «Пассажиравтотранс», со своей стороны, готово оказать содействие в подготовке документов для получения выплат согласно требованиям закона.
Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам необходимо направить в СОГАЗ заявление на выплату, приложив к нему копию документов, удостоверяющих личность, и документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (в них должен быть указан характер полученных потерпевшим травм и увечий, диагноз и период нетрудоспособности). Документ об обстоятельствах произошедшего события СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика.
Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы.
Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения.
Подробную информацию о получении страховых выплат в соответствии с законодательством и списке необходимых документов можно получить по телефону контактного центра 8 800 333 0 888.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.