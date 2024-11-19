СОГАЗ готов выполнить обязательства по выплате пострадавшим в ДТП на пл. Восстания

Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам необходимо направить в СОГАЗ заявление на выплату, приложив к нему копию документов, удостоверяющих личность, и документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (в них должен быть указан характер полученных потерпевшим травм и увечий, диагноз и период нетрудоспособности). Документ об обстоятельствах произошедшего события СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика.