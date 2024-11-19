Улицу Окулова частично закроют для всего транспорта до конца года

Posted 19 ноября, 09:05
Published 19 ноября, 09:05
Modified 19 ноября, 09:07
Updated 19 ноября, 09:07
В Перми почти на полтора месяца закрыли движение транспорта на ул. Окулова. Закрыта одна полоса движения в сторону площади Гайдара, на участке от ул. Петропавловской до кольцевой развязки. Ограничения продлятся до 28 декабря текущего года, следует из распоряжения от 18 ноября, опубликованного на сайте Минтранса Прикамья.
Перекрытия введены из-за подготовительных работ к возведению третьего моста через Каму с переходами — здесь будут проводить строительно-монтажные работы по устройству накопительного резервуара. Подрядчик АО «Уралмостострой» должен организовать перекрытия по утвержденной документации.