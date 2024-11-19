Улицу Окулова частично закроют для всего транспорта до конца года

В Перми почти на полтора месяца закрыли движение транспорта на ул. Окулова. Закрыта одна полоса движения в сторону площади Гайдара, на участке от ул. Петропавловской до кольцевой развязки. Ограничения продлятся до 28 декабря текущего года, следует из распоряжения от 18 ноября, опубликованного на сайте Минтранса Прикамья.