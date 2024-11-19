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Posted 19 ноября, 09:05

Published 19 ноября, 09:05

Modified 19 ноября, 09:07

Updated 19 ноября, 09:07

В Перми ул. Окулова частично закроют для водителей до 28 декабря

Улицу Окулова частично закроют для всего транспорта до конца года

19 ноября 2024, 09:05
Фото: Google Maps.

В Перми ул. Окулова частично закроют для водителей до 28 декабря

Сюжет
Пермские дороги
Подрядчик проводит подготовительные работы к строительству третьего моста.

В Перми почти на полтора месяца закрыли движение транспорта на ул. Окулова. Закрыта одна полоса движения в сторону площади Гайдара, на участке от ул. Петропавловской до кольцевой развязки. Ограничения продлятся до 28 декабря текущего года, следует из распоряжения от 18 ноября, опубликованного на сайте Минтранса Прикамья.

Фото: 2ГИС

Перекрытия введены из-за подготовительных работ к возведению третьего моста через Каму с переходами — здесь будут проводить строительно-монтажные работы по устройству накопительного резервуара. Подрядчик АО «Уралмостострой» должен организовать перекрытия по утвержденной документации.

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#Авто#Общество#Пермь#Пермские дороги#Третий мост
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