properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 02:27

Published 19 ноября, 02:27

Modified 19 ноября, 02:31

Updated 19 ноября, 02:31

18 ноября скончалась экс-директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова

Ушла из жизни бывший директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова

19 ноября 2024, 02:27
Фото: vk.com/permskiyzoopark.

18 ноября скончалась экс-директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова

Сюжет
Зоопарк
Пермячка руководила учреждением много лет и непрерывно его развивала.

Вчера, 18 ноября, ушла из жизни бывший директор Пермского зоопарка, почетный член Европейской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА), заслуженный работник культуры Людмила Кардашова. Об этом сообщили сотрудники учреждения в соцсетях.

Людмила Васильевна устроилась работать в зоопарк в 90-е годы на должность заместителя директора, а затем возглавила учреждение. Пермячка смогла преодолеть трудные времена в учреждении: не только сохранить коллекцию животных и коллектив, но и перестраивать вольеры, заниматься просветительской работой, наладить партнерство с другими зоопарками. Людмила Кардашова находилась у истоков создания ЕРАЗА, объединившей деятельность и российских зоопарков, и учреждений бывших республик Советского Союза. Она в течение многих лет возглавляла ревизионную комиссию ЕРАЗА.

В годы, когда Людмила Кардашова была директором, о Пермском зоопарке узнали в зоопарках европейских стран, а также в Японии и Монголии. Сотрудники учреждения постоянно повышали свою квалификацию, участвовали в научных конференциях и размещали свои работы в научных изданиях. Сотрудники зоопарка отзываются о покойной, как о человеке передовых взглядов. Благодаря Людмиле Кардашовой, Пермский зоопарк одним из первых вошел в международную систему зоопарков мира ZIMS.

Читайте также:
В пермском зоопарке показали, как детеныши снежного барса встречают зимуМилое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детенышПермский зоопарк поделился видео с забавами детенышей снежных барсов
#Общество#Пермь#Зоопарк#Пермский зоопарк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика