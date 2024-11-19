Ушла из жизни бывший директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова

В годы, когда Людмила Кардашова была директором, о Пермском зоопарке узнали в зоопарках европейских стран, а также в Японии и Монголии. Сотрудники учреждения постоянно повышали свою квалификацию, участвовали в научных конференциях и размещали свои работы в научных изданиях. Сотрудники зоопарка отзываются о покойной, как о человеке передовых взглядов. Благодаря Людмиле Кардашовой, Пермский зоопарк одним из первых вошел в международную систему зоопарков мира ZIMS.