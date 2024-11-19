Ушла из жизни бывший директор Пермского зоопарка Людмила Кардашова

Posted 19 ноября, 02:27
Published 19 ноября, 02:27
Modified 19 ноября, 02:31
Updated 19 ноября, 02:31
Вчера, 18 ноября, ушла из жизни бывший директор Пермского зоопарка, почетный член Европейской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА), заслуженный работник культуры Людмила Кардашова. Об этом сообщили сотрудники учреждения в соцсетях.
Людмила Васильевна устроилась работать в зоопарк в 90-е годы на должность заместителя директора, а затем возглавила учреждение. Пермячка смогла преодолеть трудные времена в учреждении: не только сохранить коллекцию животных и коллектив, но и перестраивать вольеры, заниматься просветительской работой, наладить партнерство с другими зоопарками. Людмила Кардашова находилась у истоков создания ЕРАЗА, объединившей деятельность и российских зоопарков, и учреждений бывших республик Советского Союза. Она в течение многих лет возглавляла ревизионную комиссию ЕРАЗА.
В годы, когда Людмила Кардашова была директором, о Пермском зоопарке узнали в зоопарках европейских стран, а также в Японии и Монголии. Сотрудники учреждения постоянно повышали свою квалификацию, участвовали в научных конференциях и размещали свои работы в научных изданиях. Сотрудники зоопарка отзываются о покойной, как о человеке передовых взглядов. Благодаря Людмиле Кардашовой, Пермский зоопарк одним из первых вошел в международную систему зоопарков мира ZIMS.