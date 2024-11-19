В 2025 году в Перми расширят зону платной парковки

Ранее мэрия определила подрядчика на право уборки и вывоза снега с территории платных плоскостных парковок общего пользования до 30 апреля следующего года. Речь идет о 10 платных зонах паркинга: рядом с ТРК «Семья», на трамвайном кольце «Разгуляй», в районе домов № 68/2 по ул. Ленина, №1 по ул. Пушкина, № 21 и 23 по ул. Попова, и № 52 по ул. Белинского, в районе Экстрим-парка, остановки «Разгуляй», отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина.