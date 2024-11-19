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Posted 19 ноября, 08:24

Published 19 ноября, 08:24

Modified 19 ноября, 09:10

Updated 19 ноября, 09:10

В Перми в 2025 году хотят расширить зону платного паркинга

В 2025 году в Перми расширят зону платной парковки

19 ноября 2024, 08:24
Фото: 1MI.

В Перми в 2025 году хотят расширить зону платного паркинга

Сюжет
Зона П
Парковки на ул. Окулова, 12 и в районе ДКЖ будут плоскостными.

Власти Перми хотят расширить в Перми зону платной парковки с 2025 года. Расширение затронет участки дорог в сторону вокзала Пермь II. Новые парковки на ул. Окулова, 12 и в районе ДКЖ будут плоскостными, сообщает Business Class со ссылкой на замглавы администрации Перми Дмитрия Галимханова.

В Перми внутри действующей платной парковки №101 со 2 декабря будет работать еще одна, №103. Стоянка в границах дополнительной зоны обойдется водителям в 30 рублей в час. Участок будет ограничен улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. Оплатить парковку можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через приложение RuParking, через SMS, при помощи паркомата или абонементом.

Ранее мэрия определила подрядчика на право уборки и вывоза снега с территории платных плоскостных парковок общего пользования до 30 апреля следующего года. Речь идет о 10 платных зонах паркинга: рядом с ТРК «Семья», на трамвайном кольце «Разгуляй», в районе домов № 68/2 по ул. Ленина, №1 по ул. Пушкина, № 21 и 23 по ул. Попова, и № 52 по ул. Белинского, в районе Экстрим-парка, остановки «Разгуляй», отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина.

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#Пермь#Зона П#Городская дума#Дкж#Железнодорожный вокзал#Дмитрий Галиханов
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