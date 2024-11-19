В частном доме в Перми взорвался газ

Пояснили в МЧС, почему данный случай не попал в статистические сводки ведомства: «В соответствии с п. п. 4 п. 14 Приказа МЧС РФ от 21.11.2008 № 714 „Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий“, случаи вспышек без последующего горения не подлежат официальному статистическому учету».