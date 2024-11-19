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Posted 19 ноября, 09:57

Published 19 ноября, 09:57

Modified 19 ноября, 09:59

Updated 19 ноября, 09:59

В Перми, в Верхних Муллах, в частном доме взорвался газ

В частном доме в Перми взорвался газ

19 ноября 2024, 09:57
Фото: ВКонтакте/КОНДРАТОВО.

В Перми, в Верхних Муллах, в частном доме взорвался газ

В результате есть пострадавшие.

В Верхних Муллах в частном доме взорвался газ. Инцидент произошел 16 ноября на ул. 1-я Урожайная, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Прибывшими пожарными было установлено, что в частном доме по вышеуказанному адресу произошла вспышка газа в результате его утечки из газового баллона.

Пояснили в МЧС, почему данный случай не попал в статистические сводки ведомства: «В соответствии с п. п. 4 п. 14 Приказа МЧС РФ от 21.11.2008 № 714 „Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий“, случаи вспышек без последующего горения не подлежат официальному статистическому учету».

По информации из социальных сетей, в результате вспышки пострадали двое: девушка и молодой человек.

В результате вспышки газа 8 ноября в посёлке Дивья Добрянского округа пострадал сотрудник газовой компании.

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#Происшествия#Пермь#Газ
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