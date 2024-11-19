В частном доме в Перми взорвался газ

Posted 19 ноября, 09:57
Published 19 ноября, 09:57
Modified 19 ноября, 09:59
Updated 19 ноября, 09:59
В Верхних Муллах в частном доме взорвался газ. Инцидент произошел 16 ноября на ул. 1-я Урожайная, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Прибывшими пожарными было установлено, что в частном доме по вышеуказанному адресу произошла вспышка газа в результате его утечки из газового баллона.
Пояснили в МЧС, почему данный случай не попал в статистические сводки ведомства: «В соответствии с п. п. 4 п. 14 Приказа МЧС РФ от 21.11.2008 № 714 „Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий“, случаи вспышек без последующего горения не подлежат официальному статистическому учету».
По информации из социальных сетей, в результате вспышки пострадали двое: девушка и молодой человек.
В результате вспышки газа 8 ноября в посёлке Дивья Добрянского округа пострадал сотрудник газовой компании.