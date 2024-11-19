В детской больнице в Соликамске обнаружили грибок и облупленную краску

Posted 19 ноября, 08:18
Published 19 ноября, 08:18
Modified 19 ноября, 08:20
Updated 19 ноября, 08:20
Соликамская городская прокуратура и специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проверили состояние Городской детской больницы в Соликамске. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки в здании больницы были обнаружены недостатки в покраске и повреждения на стенах, а также следы грибковых поражений. В некоторых палатах и в помещении столовой на цокольном этаже требуется провести дезинфекцию.
По результатам инспекции главному врачу медицинского учреждения было выдано представление, помимо этого, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
В октябре стало известно, что родители юных пациентов детской больницы в Соликамске жалуются на ужасные условия.
«Клопы кошмарят детей в соликамской больнице. Состояние медучреждения оставляет желать лучшего — в палатах на стенах плесень, а само здание давно пора отремонтировать», — пишут в паблике «Чусовой | НОВОСТИ».