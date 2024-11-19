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Posted 19 ноября, 08:18

Published 19 ноября, 08:18

Modified 19 ноября, 08:20

Updated 19 ноября, 08:20

За грибок на стенах руководство детской больницы в Соликамске наказано

В детской больнице в Соликамске обнаружили грибок и облупленную краску

19 ноября 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney.

За грибок на стенах руководство детской больницы в Соликамске наказано

В некоторых помещениях медучреждения требуется провести дезинфекцию.

Соликамская городская прокуратура и специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проверили состояние Городской детской больницы в Соликамске. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки в здании больницы были обнаружены недостатки в покраске и повреждения на стенах, а также следы грибковых поражений. В некоторых палатах и в помещении столовой на цокольном этаже требуется провести дезинфекцию.

По результатам инспекции главному врачу медицинского учреждения было выдано представление, помимо этого, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

В октябре стало известно, что родители юных пациентов детской больницы в Соликамске жалуются на ужасные условия.

«Клопы кошмарят детей в соликамской больнице. Состояние медучреждения оставляет желать лучшего — в палатах на стенах плесень, а само здание давно пора отремонтировать», — пишут в паблике «Чусовой | НОВОСТИ».

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#Прокуратура#Здравоохранение#Проверка
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