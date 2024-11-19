В МФЦ Пермского края начали собирать новогодние подарки для детей из Северодонецка

Напомним, 2024 год был объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». В отделениях многофункционального центра проходили различные акции, такие как: «Своих не бросаем» по сбору гуманитарного груза для участников СВО; «Донорство ума», в рамках которой у посетителей центров была возможность вступить в регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение жизни для своего генетического близнеца — больного раком. Также сотрудники и посетители МФЦ собирали средства гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей и проходящих лечение в больницах, продукцию для бездомных кошек и собак.