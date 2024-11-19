В МФЦ Пермского края начали собирать новогодние подарки для детей из Северодонецка

Posted 19 ноября, 07:35
Published 19 ноября, 07:35
Modified 19 ноября, 07:35
Updated 19 ноября, 07:35
Принести сладости, книги, раскраски и настольные игры можно до 3 декабря включительно. В Северодонецк их отправят 14 декабря, потом передадут в местные МФЦ и там будут раздавать посетителям с детьми, которые в преддверии Нового года придут вместе со своими родителями для оформления документов.
«Очень важно, чтобы ни один ребенок не остался хотя бы без маленького подарка перед Новым годом. Если мы все вместе поможем детям, то и сами встретим праздник намного лучше, потому что будем знать, что сделали хорошее дело», — отметил Леонид Громов, руководитель Пермского краевого МФЦ.
Пермский край является для Северодонецка шефом-регионом. В рамках соглашения, подписанного в 2022 году, органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают городу всестороннюю помощь. В том числе Прикамье участвует в восстановлении и ремонте объектов социальной сферы, жилых многоквартирных домов, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы. В частности, МФЦ Пермского края ранее дважды передавало для Северодонецких многофункциональных центров крупную партию оргтехники и комплектующих: ТВ-экраны, компьютеры, многофункциональные устройства, мебель, телефоны и др.
Напомним, 2024 год был объявлен в МФЦ Пермского края «Годом благотворительности». В отделениях многофункционального центра проходили различные акции, такие как: «Своих не бросаем» по сбору гуманитарного груза для участников СВО; «Донорство ума», в рамках которой у посетителей центров была возможность вступить в регистр доноров костного мозга и стать шансом на спасение жизни для своего генетического близнеца — больного раком. Также сотрудники и посетители МФЦ собирали средства гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей и проходящих лечение в больницах, продукцию для бездомных кошек и собак.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что в Прикамье живут очень отзывчивые люди, которые, проявляя лучшие человеческие качества, не остаются безучастными к происходящему и с готовностью поддерживают других. Благодаря этому те, кто сейчас находится в сложной ситуации, получают помощь от Пермского края и его жителей, акцентировал глава региона.