В Перми монтажник упал в четырёхметровый колодец

Пострадавший при подъёме из канализационного колодца по монтажным скобам отстегнулся от страховочного леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около 4 метров, получив при этом тяжелую травму. В настоящее время мужчина госпитализирован.