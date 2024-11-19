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Posted 19 ноября, 08:44

Published 19 ноября, 08:44

Modified 19 ноября, 08:46

Updated 19 ноября, 08:46

В Перми монтажник наружных трубопроводов травмирован из-за падения в колодец

В Перми монтажник упал в четырёхметровый колодец

19 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.

В Перми монтажник наружных трубопроводов травмирован из-за падения в колодец

Мужчина получил тяжелую травму.

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, происшедшего 8 ноября с монтажником наружных трубопроводов ООО «РКС-Инжиниринг». Об этом сообщают в ведомстве.

Пострадавший при подъёме из канализационного колодца по монтажным скобам отстегнулся от страховочного леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около 4 метров, получив при этом тяжелую травму. В настоящее время мужчина госпитализирован.

Для расследования происшествия сформирована комиссия. Она установит обстоятельства и причины случая. Сейчас проводятся опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе режима труда и отдыха. Комиссией проведен опрос пострадавшего и руководителя работ.

В случае установления нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на стройке логистического центра OZON под Пермью. Несчастный случай со смертельным исходом произошёл 26 октября с бригадиром, упавшим на бетонную плиту с высоты.

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#Экономика#Несчастный случай#Несчастный случай на работе
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