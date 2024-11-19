В Перми откроется выставка «Блюдечко с голубой каёмочкой»

О ценности представленных находок археологи говорят так: «Во время раскопок в Перми археологи находят множество битой фарфоровой и фаянсовой посуды, относящейся к периоду расцвета губернского города. Для них этот „массовый археологический материал“ несёт сугубо утилитарное значение. Посчитав и изучив осколки, можно сделать выводы о социальном положении жителей, о широте торговых связей города. По клеймам на фарфоре можно определить датировку объектов и слоёв. Это ценный исторический источник».