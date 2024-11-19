В Перми откроется выставка «Блюдечко с голубой каёмочкой»

Posted 19 ноября, 14:36
Published 19 ноября, 14:36
Modified 19 ноября, 14:38
Updated 19 ноября, 14:38
Центральный выставочный зал и музей истории Пермского университета представляют выставку археологического фарфора. Она начнет работу с 22 ноября, сообщают организаторы.
Музей истории Пермского университета, Камская археологическая экспедиция и Центральный выставочный зал объединились, чтобы показать красоту и ценность археологического фарфора и фаянса.
На выставке будут представлены материалы из фондов Камской археологической экспедиции Пермского государственного национального исследовательского университета.
О ценности представленных находок археологи говорят так: «Во время раскопок в Перми археологи находят множество битой фарфоровой и фаянсовой посуды, относящейся к периоду расцвета губернского города. Для них этот „массовый археологический материал“ несёт сугубо утилитарное значение. Посчитав и изучив осколки, можно сделать выводы о социальном положении жителей, о широте торговых связей города. По клеймам на фарфоре можно определить датировку объектов и слоёв. Это ценный исторический источник».
Выставка проходит в арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» с 22 ноября 2024 года по 26 января 2025 года.
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