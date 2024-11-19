В Перми снова будут судить поставщиков контрафакта в больницы

Posted 19 ноября, 05:21
Published 19 ноября, 05:21
Modified 19 ноября, 06:09
Updated 19 ноября, 06:09
Прокуратура утвердила новое обвинительное заключение в отношении бенефициара ООО «МедЛайт» из Челябинска Станислава Чалкова и предпринимателя из Казани Демокрита Манелова. Речь идет о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации медицинских изделий — респираторов (ч.2 ст. 238.1 УК РФ) при исполнении госкорнтакта по заказу ФХУ Минздрава Пермского края. Дело в отношении них было выделено в отдельное производство и будет направлено в Ленинский районный суд, рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре. В инстанцию оно пока не поступило.
Как сообщают в прокуратуре, для возмещения материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 30 млн рублей.
Из-за поставки контрафактных респираторов, по данным следствия, бюджету Пермского края был нанесен ущерб на 65 млн рублей. В больницы региона поступила партия более 600 тысяч фальсифицированных одноразовых респираторов.
Обвинение, кроме Чалкова и Манелова, предъявлено еще Утрибеку Мамажонову, дело в отношении него рассматривают в Советском районном суде Казани. Подозреваемой по этому делу проходит экс-директор ФХУ Марина Барова.
Все четверо уже были осуждены к реальным срокам по делу о медицинских халатах, противочумных костюмах и шапочках «Шарлотта». Марина Барова получила три года колонии. Станиславу Чалкову было назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову. Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 2 года. Поставщики на прошлой неделе обжаловали в Седьмом кассационном суде апелляционное определение по делу, жалобы на приговор будут рассматриваться повторно.
С челябинским «МедЛайтом» в ноябре 2020 года было заключено три контракта на поставку СИЗов. Это уже упомянутые партии шапочек типа «Шарлотта», халатов и противочумных костюмов. Кроме того, компания должна была поставить респираторы, здесь стоимость составила более 65 млн рублей.
16 сентября 2024 года Верховный суд РФ оставил без рассмотрения жалобу ООО «МедЛайт» на решение судов в трех инстанциях о возмещении денег за некачественный товар. 27 августа комиссия по экономическим спорам ВС РФ зарегистрировала жалобу челябинской фирмы на решение по другому спору, о возмещении средств по другому контракту, на поставку медицинских халатов и противочумных костюмов. Здесь ФХУ удалось взыскать с «МедЛайта» 65 млн рублей. Изначально требования управления составляли 330 млн рублей. За поставку контрафактных халатов из бюджета Прикамья «Медлайту» было заплачено более 366 млн 921 тыс. рублей.