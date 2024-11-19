В Перми снова будут судить поставщиков контрафакта в больницы

Все четверо уже были осуждены к реальным срокам по делу о медицинских халатах, противочумных костюмах и шапочках «Шарлотта». Марина Барова получила три года колонии. Станиславу Чалкову было назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову. Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 2 года. Поставщики на прошлой неделе обжаловали в Седьмом кассационном суде апелляционное определение по делу, жалобы на приговор будут рассматриваться повторно.