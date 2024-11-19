В пермском ТРЦ заставят соревноваться младенцев

Posted 19 ноября, 11:17
Published 19 ноября, 11:17
Modified 19 ноября, 11:19
Updated 19 ноября, 11:19
В воскресенье, 24 ноября, в Перми состоится мероприятие «Побег младенцев». Малыши должны будут за определенное время преодолеть дистанцию 3 м, соревнования пройдут в 11:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Планета».
Маленьких детей разделят на три категории по возрасту: до шести месяцев, от шести до девяти месяцев и от девяти месяцев до одного года. Время каждого забега — около 20 минут, кроме того, будут организованы перерывы между забегами. Организаторы обещают призы всем участникам. Для гостей соревнований будут работать фотозона и мастер-классы. Записаться на забег можно до конца субботы, 23 ноября, через личные сообщения в группе «Планеты» «ВКонтакте».