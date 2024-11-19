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Posted 19 ноября, 11:17

Published 19 ноября, 11:17

Modified 19 ноября, 11:19

Updated 19 ноября, 11:19

Пермские младенцы 24 ноября будут соревноваться друг с другом за призы

В пермском ТРЦ заставят соревноваться младенцев

19 ноября 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney.

Пермские младенцы 24 ноября будут соревноваться друг с другом за призы

Сюжет
Детский мир
Дистанция для всех участников будет одинаковой.

В воскресенье, 24 ноября, в Перми состоится мероприятие «Побег младенцев». Малыши должны будут за определенное время преодолеть дистанцию 3 м, соревнования пройдут в 11:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Планета».

Маленьких детей разделят на три категории по возрасту: до шести месяцев, от шести до девяти месяцев и от девяти месяцев до одного года. Время каждого забега — около 20 минут, кроме того, будут организованы перерывы между забегами. Организаторы обещают призы всем участникам. Для гостей соревнований будут работать фотозона и мастер-классы. Записаться на забег можно до конца субботы, 23 ноября, через личные сообщения в группе «Планеты» «ВКонтакте».

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#Общество#Пермь#Детский мир#Дети#Торговый центр#Соревнования#ТРЦ Планета
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