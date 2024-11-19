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Posted 19 ноября, 05:38

Published 19 ноября, 05:38

Modified 19 ноября, 05:40

Updated 19 ноября, 05:40

На спецоперации погиб Мурат Коптяев из Александровска

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Муратом Коптяевым из Александровска

19 ноября 2024, 05:38
Фото: 1MI / Александровск Официально.

На спецоперации погиб Мурат Коптяев из Александровска

Когда пройдут похороны мужчины, власти сообщат отдельно.

На СВО погиб уроженец Александровского округа Мурат Коптяев, сообщают власти во ВКонтакте.

Мурат Коптяев родился 13 ноября 2002 года. Администрация муниципалитета выразила свои соболезнования близким пермяка. Дату похорон ведомство сообщит отдельно.

Сегодня в Верещагино прощаются с погибшим на специальной операции 30-летним Игорем Патраковым из Верещагино. Церемония прощания во Дворце досуга.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2024 года. О числе погибших с российской стороны неизвестно. Информации о сроках окончания СВО на данный момент нет.

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