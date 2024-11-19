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Posted 19 ноября, 05:39

Published 19 ноября, 05:39

Modified 19 ноября, 05:41

Updated 19 ноября, 05:41

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали о ситуации с распространением вируса Коксаки

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали о ситуации с распространением вируса Коксаки

19 ноября 2024, 05:39
Фото: 1MI.
Вирус не стал новым явлением для жителей региона, случаи заболевания регистрировали и в прошлые годы.

В текущем году вирус Коксаки был диагностирован у жителей Кемерова и Промышленновского муниципального округа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области изданию VSE42.Ru.

В прошлом году вирус Коксаки обнаружили еще в большем количестве городов Кузбасса — в Анжеро-Судженске, Киселевске, Белове, Кемерове, Прокопьевске, а также Ленинск-Кузнецком и Тяжинском муниципальных округах. В 2022 году вирус распространялся примерно так же, как в текущем: его обнаружили у жителей Промышленновского и Крапивинского муниципальных округов.

Вирус Коксаки — это один из возбудителей, вызывающих энтеровирусную инфекцию. Врач не может самостоятельно определить, какой именно вирус вызвал заболевание. Это могут сделать только научно-исследовательские институты, изучающие инфекцию, с помощью метода молекулярного типирования. Роспотребнадзор выборочно отправляет образцы в НИИ, так что зараженных в регионе может быть больше.

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#Здоровье#Общество#Вирус
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