В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали о ситуации с распространением вируса Коксаки

Posted 19 ноября, 05:39
Published 19 ноября, 05:39
Modified 19 ноября, 05:41
Updated 19 ноября, 05:41
В текущем году вирус Коксаки был диагностирован у жителей Кемерова и Промышленновского муниципального округа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области изданию VSE42.Ru.
В прошлом году вирус Коксаки обнаружили еще в большем количестве городов Кузбасса — в Анжеро-Судженске, Киселевске, Белове, Кемерове, Прокопьевске, а также Ленинск-Кузнецком и Тяжинском муниципальных округах. В 2022 году вирус распространялся примерно так же, как в текущем: его обнаружили у жителей Промышленновского и Крапивинского муниципальных округов.
Вирус Коксаки — это один из возбудителей, вызывающих энтеровирусную инфекцию. Врач не может самостоятельно определить, какой именно вирус вызвал заболевание. Это могут сделать только научно-исследовательские институты, изучающие инфекцию, с помощью метода молекулярного типирования. Роспотребнадзор выборочно отправляет образцы в НИИ, так что зараженных в регионе может быть больше.