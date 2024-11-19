В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали о ситуации с распространением вируса Коксаки

Вирус Коксаки — это один из возбудителей, вызывающих энтеровирусную инфекцию. Врач не может самостоятельно определить, какой именно вирус вызвал заболевание. Это могут сделать только научно-исследовательские институты, изучающие инфекцию, с помощью метода молекулярного типирования. Роспотребнадзор выборочно отправляет образцы в НИИ, так что зараженных в регионе может быть больше.