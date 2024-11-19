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Posted 19 ноября, 07:48

Published 19 ноября, 07:48

Modified 19 ноября, 10:19

Updated 19 ноября, 10:19

В Кунгуре в детском саду № 15 осыпалась штукатурка с потолка

В соцсетях пишут, что в детском саду в Кунгуре рухнул потолок. Что произошло?

19 ноября 2024, 07:48
Фото: ЧП Кунгур.

В Кунгуре в детском саду № 15 осыпалась штукатурка с потолка

Пострадавших нет.

Вчера, 18 ноября, в Кунгуре в детском саду № 15 обрушился потолок. Пострадавших нет, дети получили царапины. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Кунгур».

В комментариях к посту управление образования Кунгурского округа сообщило, что отслоение с потолка произошло в ходе замены ламп на участке потолка. Дети не пострадали, их временно перевели в другую группу. Отремонтировать потолок планируется до 26 ноября.

Корреспондент Properm.ru направил запросы в администрацию Кунгурского округа и в Минобрнауки Прикамья. На момент публикации ответ от властей муниципалитета не поступил. В краевом ведомстве уточнили, у одного ребенка была небольшая царапина на ноге. Позднее в следкоме сообщили, что ребенку оказали разовую медицинскую помощь.

Фото: ЧП Кунгур
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#Чп#Детский сад#Ремонт#Обрушение#Потолок#Пострадавшие#Кунгуре#Управление образованием
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