В соцсетях пишут, что в детском саду в Кунгуре рухнул потолок. Что произошло?

Posted 19 ноября, 07:48
Published 19 ноября, 07:48
Modified 19 ноября, 10:19
Updated 19 ноября, 10:19
Вчера, 18 ноября, в Кунгуре в детском саду № 15 обрушился потолок. Пострадавших нет, дети получили царапины. Информация об этом появилась в сообществе «ЧП Кунгур».
В комментариях к посту управление образования Кунгурского округа сообщило, что отслоение с потолка произошло в ходе замены ламп на участке потолка. Дети не пострадали, их временно перевели в другую группу. Отремонтировать потолок планируется до 26 ноября.
Корреспондент Properm.ru направил запросы в администрацию Кунгурского округа и в Минобрнауки Прикамья. На момент публикации ответ от властей муниципалитета не поступил. В краевом ведомстве уточнили, у одного ребенка была небольшая царапина на ноге. Позднее в следкоме сообщили, что ребенку оказали разовую медицинскую помощь.