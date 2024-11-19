В соцсетях пишут, что в детском саду в Кунгуре рухнул потолок. Что произошло?

Корреспондент Properm.ru направил запросы в администрацию Кунгурского округа и в Минобрнауки Прикамья. На момент публикации ответ от властей муниципалитета не поступил. В краевом ведомстве уточнили, у одного ребенка была небольшая царапина на ноге. Позднее в следкоме сообщили, что ребенку оказали разовую медицинскую помощь.