Заммэра Москвы Ефимов: В столице строят более 130 объектов образования

По информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем департамента градостроительной политики столицы Владиславом Овчинским, рядом с новыми ЖК инвесторы строят крупные образовательные объекты. Например, в районе Очаково-Матвеевское западной части города рядом с новостройкой на улице Озерной возводят школу на тысячу мест общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Солнцево близ новой жилой застройки тоже появится школа площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, которая сможет принять 1,2 тысячи учащихся. Также на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках построят детсад площадью около семи тысяч квадратных метров на 350 мест.