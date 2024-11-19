Заммэра Москвы Ефимов: В столице строят более 130 объектов образования

Posted 19 ноября, 16:31
Published 19 ноября, 16:31
Modified 19 ноября, 16:31
Updated 19 ноября, 16:31
Строительство детских садов и школ поблизости к жилым домам является значимой частью в формировании комфортной городской среды.
По словам Ефимова, объекты строятся как на средства горбюджета, так и с привлечением инвесторских средств. «С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада. Более половины из них обеспечили девелоперы в рамках строительства новых жилых комплексов», — заявил заммэра столицы.
Известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о планах по завершению строительства 200 зданий образовательных учреждений в 2025–2027 годах. Их расположение поблизости к жилым домам позволит детям и их родителям экономить время в пути и добираться до школы или детсада пешком.
По информации, озвученной министром правительства Москвы, руководителем департамента градостроительной политики столицы Владиславом Овчинским, рядом с новыми ЖК инвесторы строят крупные образовательные объекты. Например, в районе Очаково-Матвеевское западной части города рядом с новостройкой на улице Озерной возводят школу на тысячу мест общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Солнцево близ новой жилой застройки тоже появится школа площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, которая сможет принять 1,2 тысячи учащихся. Также на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках построят детсад площадью около семи тысяч квадратных метров на 350 мест.
Как сообщает mos.ru, большая часть объектов строится в рамках госпрограммы «Столичное образование». Школы и детские сады будут соответствовать общим стандартам внутренней и внешней отделки зданий, зонирования помещений.
Для строительства новых зданий образовательных учреждений подбирают и выделяют участки застройщикам, которые работают по городскому заказу, а также девелоперам в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, вблизи нового жилого квартала на Дмитровском шоссе инвестор получил для реализации МаИП два участка, совокупная площадь которых превышает 2,1 гектара. Здесь появятся школа, рассчитанная на 800 учащихся, и детсад на 150 мест. На Сиреневом бульваре застройщику выделили более 3,8 гектара земли для строительства образовательного комплекса на бюджетные средства. Он будет включать школу на 1225 учащихся и дошкольное отделение для 275 детей.