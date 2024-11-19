Жить у моря. Пермский министр доказывает в суде цену квартиры в Сочи за 2 миллиона

В начале заседания адвокат Василий Поляков, представляющий интересы соответчицы по делу Татьяны Зарубиной, как и сам министр, выразили несогласие с присутствием журналиста Properm.ru на слушаниях (регулируется ст. 10 ГПК РФ «Гласность судебного разбирательства»). «Уважаемый суд, я не знаю, насколько процессуально законно присутствие СМИ. Но если ввести просто в Яндексе Properm.ru, и мои имя и фамилию, то сразу можно найти кучу гадостей, тут даже не о чем говорить. Там будет все написано с адресами, с фамилиями, с цифрами», — заявил Зарубин. Суд допустил журналиста к участию в заседании.