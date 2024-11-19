Жить у моря. Пермский министр доказывает в суде цену квартиры в Сочи за 2 миллиона

Posted 19 ноября, 08:39
Published 19 ноября, 08:39
Modified 19 ноября, 08:42
Updated 19 ноября, 08:42
Судья Ленинского районного суда Татьяна Сероваева назвала дело по иску прокуратуры к министру закупок региона Пермского края Алексею Зарубину подготовленным к основным слушаниям. Надзорное ведомство просит прекратить право собственности и изъять в доход государства два объекта недвижимости: квартиру в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи и земельный участок в Пермском крае, на берегу Сылвы в деревне Заборье. Судом на эти объекты по ходатайству истца был наложен арест.
Зарубин с требованиями прокуратуры полностью не согласен и заявляет в суде, что он имел возможность купить данную недвижимость.
В начале заседания адвокат Василий Поляков, представляющий интересы соответчицы по делу Татьяны Зарубиной, как и сам министр, выразили несогласие с присутствием журналиста Properm.ru на слушаниях (регулируется ст. 10 ГПК РФ «Гласность судебного разбирательства»). «Уважаемый суд, я не знаю, насколько процессуально законно присутствие СМИ. Но если ввести просто в Яндексе Properm.ru, и мои имя и фамилию, то сразу можно найти кучу гадостей, тут даже не о чем говорить. Там будет все написано с адресами, с фамилиями, с цифрами», — заявил Зарубин. Суд допустил журналиста к участию в заседании.
Прокуратура называет сделки по приобретению объектов недвижимости притворными и оспаривает названную Зарубиным цену квартиры в Сочи в 2,2 млн рублей. Недвижимость оформлена на Татьяну Зарубину, как прозвучало в суде — мать министра. Ранее при проведении антикоррупционной проверки и были выявлено данное незадекларированное имущество на 27 млн рублей, оформленное на третьих лиц. Как указывают в прокуратуре, в ходе проверки не было получено доказательств законного происхождения двух траншей доходов, за счет которых приобретено фигурирующее в иске имущество.
По словам адвоката Полякова, в «Альпийском квартале» в Сочи несколько квартир приобретены на тех же условиях — по невысокой цене. Для того, чтобы доказать законность сделки, представитель Зарубиной ходатайствовал в суде о запросе в Росреестре информации о сделках по подобным квартирам в Сочи.
По словам Зарубина, прозвучавшим в суде, и у него была возможность купить данные объекты — официальные доходы это позволяли. Представитель прокуратуры Никита Попов указал, что ведомство в суд представило сведения о доходах и расходах министра, и, в свою очередь, считает, что даже с учетом накоплений у чиновника легальной возможности купить дорогостоящую недвижимость по подобной цене нет — исходя из расчета задекларированных доходах и расходах.
Кроме того, Зарубин утверждает, что дачей на Сылве реально владеет мама — она платит за электроэнергию и ведет все хозяйство в деревне Заборье. По словам самого Зарубина, он разово оплачивал электричество на маминой даче. В качестве доказательств обратного прокуратура представила в суд показания двух свидетелей — соседа по загородному участку и мастера-строителя, проводившего работы как на даче, так и в городской квартире министра.
Для участия в процессе соответчики по делу были приглашены для опроса — в том числе продавец квартиры в Сочи, а также Любовь Зарубина и Татьяна Зарубина. Их вновь пригласят и опросят на основном заседании, которое состоится в январе, уже после новогодних каникул.
Как ранее комментировали ситуацию в пресс-службе правительства Пермского края, отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Пермского края нарушений действующего законодательства в действиях Зарубина не выявил.
Алексей Зарубин в 2007 года начинал свою профессиональную деятельность в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, занимаясь вопросами контроля за размещением государственного и муниципального заказа. С 2010 по 2013 год его профессиональная деятельность была связана с надзором за соблюдением законодательства в органах прокуратуры Пермского края. С августа 2014 года — заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С марта 2020 года находится в должности министра закупок Пермского края.