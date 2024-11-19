Житель Очера поссорился с приятельницей и сжег ее в квартире

Posted 19 ноября, 04:04
Published 19 ноября, 04:04
Modified 19 ноября, 04:06
Updated 19 ноября, 04:06
Следователь Очерского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю предъявил 62-летнему местному жителю обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Вечером 1 октября текущего года мужчина вместе с 50-летней знакомой распивали спиртные напитки в одном из городских парков. Собутыльники поссорились, и женщина в ходе конфликта избила приятеля, а затем похитила у него деньги и ушла домой. Через некоторое время злоумышленник захотел отомстить приятельнице и поджег одежду, развешанную возле входной двери в ее квартиру. Тело потерпевшей нашли в квартире при тушении пожара.
В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что следователи СК России, оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, а также МЧС России проанализировали ситуацию и сделали вывод, что потерпевшая была убита путем поджога. Позже правоохранители установили и задержали мужчину, причастного к совершению преступления. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проведение следственных и процессуальных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.