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Posted 19 ноября, 04:04

Published 19 ноября, 04:04

Modified 19 ноября, 04:06

Updated 19 ноября, 04:06

В Очере 62-летний мужчина после ссоры сжег приятельницу в ее квартире

Житель Очера поссорился с приятельницей и сжег ее в квартире

19 ноября 2024, 04:04
Фото: Ideogram.ai.

В Очере 62-летний мужчина после ссоры сжег приятельницу в ее квартире

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Следователь Очерского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю предъявил 62-летнему местному жителю обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Вечером 1 октября текущего года мужчина вместе с 50-летней знакомой распивали спиртные напитки в одном из городских парков. Собутыльники поссорились, и женщина в ходе конфликта избила приятеля, а затем похитила у него деньги и ушла домой. Через некоторое время злоумышленник захотел отомстить приятельнице и поджег одежду, развешанную возле входной двери в ее квартиру. Тело потерпевшей нашли в квартире при тушении пожара.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что следователи СК России, оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, а также МЧС России проанализировали ситуацию и сделали вывод, что потерпевшая была убита путем поджога. Позже правоохранители установили и задержали мужчину, причастного к совершению преступления. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проведение следственных и процессуальных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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