Житель Очера поссорился с приятельницей и сжег ее в квартире

Вечером 1 октября текущего года мужчина вместе с 50-летней знакомой распивали спиртные напитки в одном из городских парков. Собутыльники поссорились, и женщина в ходе конфликта избила приятеля, а затем похитила у него деньги и ушла домой. Через некоторое время злоумышленник захотел отомстить приятельнице и поджег одежду, развешанную возле входной двери в ее квартиру. Тело потерпевшей нашли в квартире при тушении пожара.