Жители Прикамья за день отдали мошенникам более 16,5 миллионов рублей

Posted 19 ноября, 10:47
Published 19 ноября, 10:47
Modified 19 ноября, 10:48
Updated 19 ноября, 10:48
В один из дней ноября текущего года в отделы полиции Пермского муниципального округа, Березников, Лысьвы и Чайковского обратились сразу семеро прикамцев. Граждане от 37 до 53 лет сообщили, что суммарно отдали мошенником более 16,5 млн рублей, пишет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Каждый из потерпевших знакомился в интернете с людьми, которые рассказывали о заманчивой возможности заработать деньги путем инвестиций. Для этого граждане устанавливали на мобильные телефоны необходимые приложения, регистрировались на торговых платформах и переводили крупные суммы денег на различные счета.
К примеру, именно таким образом 38-летняя предпринимательница из Лысьвы по наводке новоиспеченного интернет-знакомого менее чем за месяц лишилась порядка 5,5 млн рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.
Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
На днях 65-летнего пермяка мошенники обманули более чем на 6 млн рублей. Мужчина проживает в Пермском округе, сообщают в краевом ГУ МВД.