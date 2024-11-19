Жители Прикамья за день отдали мошенникам более 16,5 миллионов рублей

В один из дней ноября текущего года в отделы полиции Пермского муниципального округа, Березников, Лысьвы и Чайковского обратились сразу семеро прикамцев. Граждане от 37 до 53 лет сообщили, что суммарно отдали мошенником более 16,5 млн рублей, пишет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.