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Posted 19 ноября, 10:47

Published 19 ноября, 10:47

Modified 19 ноября, 10:48

Updated 19 ноября, 10:48

Семь пермяков отдали за день мошенникам более 16,5 миллионов рублей

Жители Прикамья за день отдали мошенникам более 16,5 миллионов рублей

19 ноября 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.

Семь пермяков отдали за день мошенникам более 16,5 миллионов рублей

Жертвами злоумышленников стали жители края в возрасте от 37 до 53 лет.

В один из дней ноября текущего года в отделы полиции Пермского муниципального округа, Березников, Лысьвы и Чайковского обратились сразу семеро прикамцев. Граждане от 37 до 53 лет сообщили, что суммарно отдали мошенником более 16,5 млн рублей, пишет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Каждый из потерпевших знакомился в интернете с людьми, которые рассказывали о заманчивой возможности заработать деньги путем инвестиций. Для этого граждане устанавливали на мобильные телефоны необходимые приложения, регистрировались на торговых платформах и переводили крупные суммы денег на различные счета.

К примеру, именно таким образом 38-летняя предпринимательница из Лысьвы по наводке новоиспеченного интернет-знакомого менее чем за месяц лишилась порядка 5,5 млн рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

На днях 65-летнего пермяка мошенники обманули более чем на 6 млн рублей. Мужчина проживает в Пермском округе, сообщают в краевом ГУ МВД.

#Общество#Мошенники
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