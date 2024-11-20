Часть Березников вновь осталась без воды и света

Posted 20 ноября, 13:58
Published 20 ноября, 13:58
Modified 20 ноября, 13:59
Updated 20 ноября, 13:59
Березники из-за аварийного отключения электроснабжения частично остались без воды и света. Об этом горожан предупреждает ООО «Березниковская водоснабжающая компания».
Как сообщают коммунальщики, в связи с аварийным отключением электроснабжения на ВНС-18, отсутствует водоснабжение в следующих районах: квадрат улиц Юбилейная/Ломоносова/Советский проспект/Свердлова; квадрат улиц Юбилейная/Мира/Пятилетки/Свердлова. Сроки восстановления энерго- и водоснабжения в компании не называют.
Также на предприятии горожан просят кипятить воду после ее подачи в систему водоснабжения. На текущей неделе березниковцев ждет еще несколько отключений — плановых, предупреждают в ООО «Березниковская водоснабжающая компания».
Со 2 по 7 ноября, из-за аварий на ЛЭП Березники и населенные пункты округа оставались без электричества и воды. Лишь вчера из водозабора «Извер» энергетики забрали мобильный генератор.