properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 02:57

Published 20 ноября, 02:57

Modified 20 ноября, 02:59

Updated 20 ноября, 02:59

В Перми главу Мотовилихи избрали секретарем местного отделения «Единой России»

Экс-борец с коррупцией стал новым секретарем отделения ЕР Мотовилихи в Перми

20 ноября 2024, 02:57
Фото: 1MI / сайт Пермского муниципального округа.

В Перми главу Мотовилихи избрали секретарем местного отделения «Единой России»

Ранее эту должность занимала замруководителя общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева.

Вчера, 19 ноября, новым секретарем местного отделения партии «Единая Россия» (ЕР) Мотовилихинского района избрали исполняющего обязанности главы Мотовилихи Андрея Чернятьева. Информация об этом появилась в телеграм-канале краевого отделения ЕР.

В течение пяти лет этот пост занимала замруководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Елена Савельева.

В июле этого года Чернятьева назначили главой Мотовилихинского района. К своим обязанностям он приступил 16 июля. Ранее он работал в полиции, большая часть его карьеры была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2021 году мужчину назначили и. о. замглавы Пермского района, в 2022 году он избавился от приставки «и.о.». С 2021 года он курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа.

Читайте также:
Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вузаЗаместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению судаЖителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
#Пермский край#Полиция#Коррупция#Гражданская защита#Партия#Андрей Чернятьев#УЭБиПК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика