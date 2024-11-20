Экс-борец с коррупцией стал новым секретарем отделения ЕР Мотовилихи в Перми

В июле этого года Чернятьева назначили главой Мотовилихинского района. К своим обязанностям он приступил 16 июля. Ранее он работал в полиции, большая часть его карьеры была связана с работой в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2021 году мужчину назначили и. о. замглавы Пермского района, в 2022 году он избавился от приставки «и.о.». С 2021 года он курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа.