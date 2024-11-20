Гендиректор РЭО обсудил с главой Республики Алтай проект по созданию КПО

Posted 20 ноября, 11:55
Published 20 ноября, 11:55
Modified 20 ноября, 11:58
Updated 20 ноября, 11:58
Буцаев отметил, что в регионе реализуется проект на основе концессионного соглашения по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Чтобы оптимизировать тарифные последствия, было принято решение изменить конфигурацию состава объекта и провести реконструкцию ранее созданного объекта, предусмотрев создание современных объектов утилизации и захоронения ТКО. По его словам, ранее планировалось создать в республике маломощные объекты обработки ТКО, но теперь они будут заменены на мусороперегрузочные станции. Он рассказал, что стоимость проекта оценивается в сумму порядка полутора миллиардов рублей. Об этом пишет портал prmira.ru.
Глава Республики Алтай и гендиректор РЭО решили, что проектно-сметная документация на объект концессионного соглашения будет создана не позднее июня следующего года, а в третьем квартале 2025 года РЭО сможет выделить льготное финансирование для реализации проекта.
Андрей Турчак рассказал, что изначально планировалось тратить большие деньги на новый мусороперерабатывающий комплекс, который располагался бы недалеко от старого. Однако от данного проекта было решено отказаться. Он сообщил, что на основе концессионного соглашения будет проведена реконструкция существующего комплекса в Майме. Будет обновлено оборудование, а также значительно увеличена мощность переработки. Отдельно будут предусмотрены современные объекты захоронения и утилизации ТКО при строгом соблюдении всех требований природоохранного законодательства.
В рамках встречи также прошло обсуждение вопроса обеспечения бесперебойной работы региональных операторов на территории республики и необходимости принятия решений о создании и оснащении контейнерных площадок и приобретении современной техники.