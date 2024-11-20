Гендиректор РЭО обсудил с главой Республики Алтай проект по созданию КПО

Буцаев отметил, что в регионе реализуется проект на основе концессионного соглашения по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Чтобы оптимизировать тарифные последствия, было принято решение изменить конфигурацию состава объекта и провести реконструкцию ранее созданного объекта, предусмотрев создание современных объектов утилизации и захоронения ТКО. По его словам, ранее планировалось создать в республике маломощные объекты обработки ТКО, но теперь они будут заменены на мусороперегрузочные станции. Он рассказал, что стоимость проекта оценивается в сумму порядка полутора миллиардов рублей. Об этом пишет портал prmira.ru.