Губернатор Прикамья и гендиректор ГТЛК обсудили совместные транспортные проекты

Кроме того, стороны обсудили проекты по развитию судостроительной отрасли в Пермском крае. В 2025 году «Пермская судоверфь» начнет строительство двух электросудов проекта «Москва 2.0» по заказу ГТЛК. Одно из них будет выполнять рейсы в Прикамье. Контракт на строительство электросудов реализуется с использованием финансирования Фонда национального благосостояния во исполнение поручения президента России Владимира Путина по обновлению гражданского флота РФ.