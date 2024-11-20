Губернатор Прикамья и гендиректор ГТЛК обсудили совместные транспортные проекты

Posted 20 ноября, 07:10
Published 20 ноября, 07:10
Modified 20 ноября, 07:51
Updated 20 ноября, 07:51
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих провели рабочую встречу на площадке ежегодного форума «Транспортная неделя» в Москве.
По словам Евгения Дитриха, ГТЛК сейчас является главным помощником регионов в программах развития транспорта и осуществлении транспортных реформ. Компания готова применять свои лизинговые инструменты, опыт и накопленную экспертизу для разработки решений под специфику и запрос каждого субъекта России.
Главными темами для обсуждения стали обновление краевого автобусного и водного транспорта в 2025 году по программам льготного лизинга ГТЛК. Также стороны обсудили содействие компании в проведении транспортной реформы в Прикамье в части поставок подвижного состава. Дмитрий Махонин и Евгений Дитрих наметили основные направления сотрудничества, конкретные детали прорабатываются.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что Прикамье зарекомендовало себя как регион с высоким уровнем качества общественного транспорта. Краевые власти планируют нарастить темпы работы и развивать направление пассажирских речных перевозок. ГТЛК поддержала регион и в вопросах приобретения и поставки новых автобусов — в текущем году была одобрена поставка в регион 71 нового автобуса.
Кроме того, стороны обсудили проекты по развитию судостроительной отрасли в Пермском крае. В 2025 году «Пермская судоверфь» начнет строительство двух электросудов проекта «Москва 2.0» по заказу ГТЛК. Одно из них будет выполнять рейсы в Прикамье. Контракт на строительство электросудов реализуется с использованием финансирования Фонда национального благосостояния во исполнение поручения президента России Владимира Путина по обновлению гражданского флота РФ.