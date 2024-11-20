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Posted 20 ноября, 13:23

Published 20 ноября, 13:23

Modified 20 ноября, 13:25

Updated 20 ноября, 13:25

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе строительства биолаборатории в Перми

Как продвигается строительство биолаборатории в Мотовилихе? Отвечает Роспотребнадзор

20 ноября 2024, 13:23
Фото: 1MI.

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе строительства биолаборатории в Перми

Стройка должна завершиться в конце 2026 года.

Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций в Перми продолжается. На ее появление из госбджета выделено более 1,6 млрд рублей.

Сейчас подрядчик занят разработкой котлована, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону корреспонденту Properm.ru. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае будет находиться в Мотовилихинском районе, на ул. Лебедева, 26. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ, подрядчик на объекте не отстает от планируемых сроков и остался неизменным — это компания ООО «Рекон Строй». Строительство окончится в декабре 2026 года.

Ранее озвучивалось, что новые лаборатории высокого уровня биологической безопасности появятся в 15 российских регионах, в том числе и в Прикамье. Здание пермского учреждения будет семиэтажным, цокольному этажу тоже найдется применение. Внутри здания оборудуют бактериологическую, паразитологическую, вирусологическую лаборатории, а также лабораторию особо опасных инфекций. Для стройки подрядчик вырубил деревья, часть их он обязан восстановить, когда завершит строительство.

Лабораторию по изучению опасных инфекций в Мотовилихе построит пермская компания
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#Общество#Пермь#Лаборатория#Роспотребнадзор#Наука#Инфекции
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