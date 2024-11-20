Как продвигается строительство биолаборатории в Мотовилихе? Отвечает Роспотребнадзор

Posted 20 ноября, 13:23
Published 20 ноября, 13:23
Modified 20 ноября, 13:25
Updated 20 ноября, 13:25
Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций в Перми продолжается. На ее появление из госбджета выделено более 1,6 млрд рублей.
Сейчас подрядчик занят разработкой котлована, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону корреспонденту Properm.ru. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае будет находиться в Мотовилихинском районе, на ул. Лебедева, 26. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ, подрядчик на объекте не отстает от планируемых сроков и остался неизменным — это компания ООО «Рекон Строй». Строительство окончится в декабре 2026 года.
Ранее озвучивалось, что новые лаборатории высокого уровня биологической безопасности появятся в 15 российских регионах, в том числе и в Прикамье. Здание пермского учреждения будет семиэтажным, цокольному этажу тоже найдется применение. Внутри здания оборудуют бактериологическую, паразитологическую, вирусологическую лаборатории, а также лабораторию особо опасных инфекций. Для стройки подрядчик вырубил деревья, часть их он обязан восстановить, когда завершит строительство.