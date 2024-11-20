Как продвигается строительство биолаборатории в Мотовилихе? Отвечает Роспотребнадзор

Сейчас подрядчик занят разработкой котлована, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону корреспонденту Properm.ru. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае будет находиться в Мотовилихинском районе, на ул. Лебедева, 26. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ, подрядчик на объекте не отстает от планируемых сроков и остался неизменным — это компания ООО «Рекон Строй». Строительство окончится в декабре 2026 года.