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Posted 20 ноября, 11:17

Published 20 ноября, 11:17

Modified 20 ноября, 11:51

Updated 20 ноября, 11:51

Подрядчика для капремонта путепровода на Решетниковском спуске пока не ищут

Решетниковский спуск в Перми отремонтируют на год позже

20 ноября 2024, 11:17
Фото: Google Maps.

Подрядчика для капремонта путепровода на Решетниковском спуске пока не ищут

Сюжет
Госзакупки
Сначала планировалось выполнить строительно-монтажные работы в 2025 году.

Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по Решетниковскому спуску отложили на год. Как пояснили Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, сейчас обсуждается вопрос внесения корректировок в проект. По информации городского департамента дорог и благоустройства, строительно-монтажные работы запланированы на 2026 год.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе по ремонту путепровода длиной более 64 м. Власти Перми были готовы заплатить победителю торгов более 47,5 млн рублей. Работы должны были выполнить с 10 января до 11 декабря 2025 года, проектную документацию разрабатывало ООО «НЛП Трансмост». В конце сентября на торги не заявилось ни одного участника, поэтому Properm.ru решили узнать, когда же состоится повторный конкурс.

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#Авто#Пермь#Госзакупки#Пермские дороги#Проект#Путепровод
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