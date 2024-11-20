Решетниковский спуск в Перми отремонтируют на год позже

Ранее на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе по ремонту путепровода длиной более 64 м. Власти Перми были готовы заплатить победителю торгов более 47,5 млн рублей. Работы должны были выполнить с 10 января до 11 декабря 2025 года, проектную документацию разрабатывало ООО «НЛП Трансмост». В конце сентября на торги не заявилось ни одного участника, поэтому Properm.ru решили узнать, когда же состоится повторный конкурс.