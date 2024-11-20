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Posted 20 ноября, 12:57

Published 20 ноября, 12:57

Modified 20 ноября, 12:59

Updated 20 ноября, 12:59

Музей PERMM займется наукой вместе с Политехом

Музей PERMM займется наукой вместе с Политехом

20 ноября 2024, 12:57
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.
Первая лекция состоится уже в это воскресенье.

ПНИПУ и музей современного искусства PERMM запускают серию шести лекций к финалу выставки «Art&Science: Открытые тела». В программу войдут выступления российских ученых: философов, искусствоведов и кураторов, сообщили в пресс-службе вуза.

Во время мероприятия пермяки смогут погрузиться в паранаучное изобретательство, советское кибернетическое искусство, узнать об использовании стекольной продукции в науке и искусстве. Вход на лекции свободный, предварительно необходимо зарегистрироваться.

Программа лекций

  • «Машина, которая способна разрешить все споры»

24 ноября в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.

Спикер: Дмитрий Пиликин — куратор и арт-критик. Проводит лекции о современном искусстве СПбГУ, Смольном институте и других учреждениях.

Тема — гаджеты. Пользователи взаимодействуют с ними, не осознавая в полной мере, как они работают их. Однако создание таких устройств связано с желанием представить мир математически, решить споры и даже доказать существование Бога. Используя логику машин, люди начинают задавать им нестандартные задачи, выходящие за пределы этой логики. Программы становятся все более умными, а художники, музыканты и архитекторы испытывают их, задавая ошибочные задания и получая неожиданные результаты.

  • «Советское кибернетическое искусство 1950-1980-х»

29 ноября в15:00. Пермский Политех, пр. Комсомольский, 29, актовый зал.

Спикер — кандидат философских наук Янина Пруденко.

  • «Все живые и неживые: странная история чучел»

30 ноября в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.

Спикер — сотрудник Института философии РАН Александр Писарев.

  • «Вне Земли. Мечты о космосе от К. Э. Циолковского и художников русского авангарда до В. Ф. Колейчука и московского концептуализма»

1 декабря в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.

Спикер: кандидат искусствоведения, доцент СПБГУ Олеся Туркина.

  • «Иные логики стекла: об использовании стекольной продукции в науке и искусстве ХХ века»

6 декабря в 15:00. Пермский Политех, пр. Комсомольский, 29, актовый зал.

Спикер: кандидат философских наук СПБГУ Михаил Куртов.

  • «Неопознанные технические объекты: паранаучное изобретательство в современной России»

20 декабря в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.

Спикер: кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории философских исследований будущего в БФУ им. И. Канта (Калининград) Евгений Кучинов.

Мероприятие состоится в рамках итоговой выставки стипендиальной программы музея РЕRММ и фонда «Норпексаль» в области искусства, науки и технологий «Аrt&Science: Открытые тела». Куратор программы выступает художник, теоретик искусства, организатор проектов в области «Аrt&Science: Открытые тела» и новых медиа Дмитрий Булатов.

Art&Science представляет из себя одну из областей современного искусства, представители которого используют в своих работах различные концепции, научные методики и технологии. Особенность данной области в том, что оно соединяет в себе искусству и науку. К примеру, в поднаправлении «сделай сам» при создании художественных работ используются технологии.

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#Политех#Наука и техника
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