Музей PERMM займется наукой вместе с Политехом

Тема — гаджеты. Пользователи взаимодействуют с ними, не осознавая в полной мере, как они работают их. Однако создание таких устройств связано с желанием представить мир математически, решить споры и даже доказать существование Бога. Используя логику машин, люди начинают задавать им нестандартные задачи, выходящие за пределы этой логики. Программы становятся все более умными, а художники, музыканты и архитекторы испытывают их, задавая ошибочные задания и получая неожиданные результаты.