Музей PERMM займется наукой вместе с Политехом

Posted 20 ноября, 12:57
Published 20 ноября, 12:57
Modified 20 ноября, 12:59
Updated 20 ноября, 12:59
ПНИПУ и музей современного искусства PERMM запускают серию шести лекций к финалу выставки «Art&Science: Открытые тела». В программу войдут выступления российских ученых: философов, искусствоведов и кураторов, сообщили в пресс-службе вуза.
Во время мероприятия пермяки смогут погрузиться в паранаучное изобретательство, советское кибернетическое искусство, узнать об использовании стекольной продукции в науке и искусстве. Вход на лекции свободный, предварительно необходимо зарегистрироваться.
24 ноября в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.
Спикер: Дмитрий Пиликин — куратор и арт-критик. Проводит лекции о современном искусстве СПбГУ, Смольном институте и других учреждениях.
Тема — гаджеты. Пользователи взаимодействуют с ними, не осознавая в полной мере, как они работают их. Однако создание таких устройств связано с желанием представить мир математически, решить споры и даже доказать существование Бога. Используя логику машин, люди начинают задавать им нестандартные задачи, выходящие за пределы этой логики. Программы становятся все более умными, а художники, музыканты и архитекторы испытывают их, задавая ошибочные задания и получая неожиданные результаты.
29 ноября в15:00. Пермский Политех, пр. Комсомольский, 29, актовый зал.
Спикер — кандидат философских наук Янина Пруденко.
30 ноября в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.
Спикер — сотрудник Института философии РАН Александр Писарев.
1 декабря в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.
Спикер: кандидат искусствоведения, доцент СПБГУ Олеся Туркина.
6 декабря в 15:00. Пермский Политех, пр. Комсомольский, 29, актовый зал.
Спикер: кандидат философских наук СПБГУ Михаил Куртов.
20 декабря в 15:00. Ул. Крисанова, 4, лекторий.
Спикер: кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории философских исследований будущего в БФУ им. И. Канта (Калининград) Евгений Кучинов.
Мероприятие состоится в рамках итоговой выставки стипендиальной программы музея РЕRММ и фонда «Норпексаль» в области искусства, науки и технологий «Аrt&Science: Открытые тела». Куратор программы выступает художник, теоретик искусства, организатор проектов в области «Аrt&Science: Открытые тела» и новых медиа Дмитрий Булатов.
Art&Science представляет из себя одну из областей современного искусства, представители которого используют в своих работах различные концепции, научные методики и технологии. Особенность данной области в том, что оно соединяет в себе искусству и науку. К примеру, в поднаправлении «сделай сам» при создании художественных работ используются технологии.