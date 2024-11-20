Национальный рекламный форум в Москве побил рекорд посещаемости

Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР, отметил, что форум растет и с каждым годом в нём участвует всё больше людей, также увеличивается его продолжительность и количество тем для обсуждения. По его словам, это связано с тем, что российский рынок рекламы сейчас находится на подъеме: за первое полугодие его объем составил более 400 миллиардов рублей. Он добавил, что организаторам форума было важно создать комфортное пространство для диалога и обмена опытом, поэтому НРФ в следующем году пройдет в новом формате и масштабе.