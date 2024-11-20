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Posted 20 ноября, 10:27

Published 20 ноября, 10:27

Modified 20 ноября, 10:27

Updated 20 ноября, 10:27

Национальный рекламный форум в Москве побил рекорд посещаемости

Национальный рекламный форум в Москве побил рекорд посещаемости

20 ноября 2024, 10:27
Фото: АКАР.
В Москве с 12 по 15 ноября прошел восьмой Национальный рекламный форум. Его посетили девять тысяч человек, что является рекордом посещаемости.

Концепция форума — «Бизнес, потребители, государство». Он собрал лидеров крупнейших отечественных экосистемных и медиакоммуникационных компаний, представителей органов государственной власти, рекламных агентств и технологического сообщества. Также мероприятие посетили студенты направлений рекламы и маркетинга. Об этом пишет портал 56orb.ru.

Организатором НРФ выступил Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), а медиапартнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI.

Участники форума обсуждали вопросы взаимодействия отрасли и государства, перспективные направления развития и кадровый голод в индустрии. Также они обменялись новыми решениями и данными о потребителях. Помимо этого, были рассмотрены глобальные тенденции в digital, контенте, креативе, традиционных и новых медиа.

За четыре дня форума состоялось более сотни дискуссий, в которых приняли участие более пятисот спикеров по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли.

Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР, отметил, что форум растет и с каждым годом в нём участвует всё больше людей, также увеличивается его продолжительность и количество тем для обсуждения. По его словам, это связано с тем, что российский рынок рекламы сейчас находится на подъеме: за первое полугодие его объем составил более 400 миллиардов рублей. Он добавил, что организаторам форума было важно создать комфортное пространство для диалога и обмена опытом, поэтому НРФ в следующем году пройдет в новом формате и масштабе.

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